手の大きさと厚さでわかる人の性格とは！？【手相の教科書】

手の大きさと厚さでわかる人の性格とは

「手」を見る

手相は、手のひらに現れた線だけを見るものではありません。手の大小、しわの多い少ない、手のひらの厚さ、手の色やツヤの状態を見るだけでも、その人の性格や生き方などがわかったりします。

そのほか、皮膚が薄く柔らかい手の人は虚弱体質であったり、根気がなく、ものごとが長続きしない人が多いですし、手の皮膚がやたら硬い人は職人気質で頑固一徹、その道一筋という人が多い傾向があります。まずは、じっくりと「手」を見ることから始めてみましょう。

手の大きさはどうか？

【手の大きい人】

●とても優しくて温和なタイプ。

●人をサポートするようなポジションで能力を発揮する。

●器用で細かな手作業が得意な人が多い。

【手の小さい人】

●自己主張がしっかりできるタイプ。

●頭の回転が早く大胆で考えることが大きい。

●リーダー的ポジションが合っている。

●面倒見が良い人が多い。

手のひらの厚さはどうか？

【手のひらが厚い人】

エネルギーやスタミナが旺盛なタイプ。

体力を使った仕事や運動が得意。

豪快で大胆な人が多い。

＊分厚くても触った時に張りや弾力がないタイプは、持っているエネルギーやバイタリティーが見せかけのことも。

【手のひらが薄い人】

大人しくて上品なタイプ。

激しい運動や体を使った労働が苦手。

エネルギーが小さく、スタミナは少なめ。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智