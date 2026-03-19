センバツが開幕

第98回選抜高校野球大会の開会式が19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われた。日本スポーツ庁の河合純一長官の約3分の祝辞に感動が広がった。

開会式で祝辞を述べたのは、パラリンピック競泳の金メダリストで、日本スポーツ庁長官の河合氏だった。

「少しだけ、私の話をさせてください」。自身が初めてパラリンピックに出場した高校生の頃に思いをはせ、「無我夢中で自分の全てをかけて限界に挑戦し、そして、未知のステージに立ち向かったあの時の、震えるような緊張感。今でも忘れません」と話した。

さらに「皆さんのハツラツとしたプレーは、誰かの勇気になります。皆さんの最後まで諦めない姿は、誰かの希望になります。自分を信じ、仲間を信じ、この一球、この一瞬にすべてを出し切ってください。皆さんのひたむきなチャレンジが、このグラウンドで最高の輝きを放つと、私は確信しています」などと約3分に渡って語りかけた。感極まるシーンもあった。

熱い祝辞には感動が広がる。Xには「この方の言葉は、重みがあるわ！」「センバツ甲子園、河合スポーツ庁長官のあいさつ素晴らしかった」「自分で考えたんやろなって思いが伝わる」「河合さん泣いてるじゃない 感極まったんだろうなぁ」「スポーツ庁長官の激励のあいさつに朝からうるうる感動した！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）