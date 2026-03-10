ＡＫＢ４８の長友彩海（２５）が、デビュー１０周年を記念した１ｓｔ写真集「予定外の瞳」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月５日（金）に発売することが１８日、分かった。

長友は２０１６年にＡＫＢ４８の１６期生として１５歳で加入。今年がデビュー１０周年の人気メンバーとして第一線で活躍してきた。「ひそかに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とてもうれしいです！今回はバリ島のきれいなビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！」とアピールした。

王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまでまったく見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。衣装はフィッティングの段階から、自身の魅力を引き出せるものをセレクト。ヘアアレンジも撮影時にヘアメイクさんと相談しながら、細部までこだわり抜いて撮影に臨んだ。

写真のセレクトや構成にも深く関わったという。撮影地は、初めて訪れたインドネシア・バリ。「ぜひ多くの方に手に取っていただき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！」と呼びかけた。同作には長友自身によるエッセイも収録されている。

「予定外の瞳」というタイトルは、ＡＫＢ４８総合プロデューサー・秋元康氏が長友の魅力を表現して名付けた。秋元氏は「彼女の瞳の前では、正直でいられた。きっとそれは、幾度も流した汗と涙が磨いた光だからだろう。この眼差しは、裏切らない」とコメントを寄せた。