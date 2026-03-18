島根県を拠点に活動するアイドルグループ「甘酸っぱいリズム」のメンバー・金澤舞香が18日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。県庁の正規職員を退職してアイドルの道を選んだ心境を明かした。



【写真】安定した正規職を“捨てて"アイドルの夢へ、勇気ある決断に多くのエールが届く

「実は私、アイドルになるために島根県の正規職員を退職しました」と書き出し、「大学卒業後、島根県の正規職員として働いていました。でも、どうしても山陰で本気でアイドルがしたい。そして、大好きな県の仕事にも関わり続けたい。たくさん悩んで考えた末に、『正規職員を辞めて、会計年度任用職員として働きながら山陰でアイドルをする』という道を選びました。今は、島根県で会計年度任用職員として働きながら山陰でアイドル活動をしています」と、芸能活動のために金沢大卒業後に入庁した県庁を退職、非常勤職員となり、アイドルとの“二刀流”に務めていることを告白した。



続けて、「大好きな地元・山陰に少しでも貢献できるよう、県の仕事もアイドルも全力で頑張ります」と決意をつづり、「山陰で活動するアイドルグループ『甘酸っぱいリズム』の金澤舞香です！」と改めて自己紹介。「甘酸っぱいリズムは、山陰を拠点に全国でライブ活動を行っています。山陰を盛り上げられるよう日々頑張っていますので、よかったら活動をチェックしてみてください！」と、松江城の前でご当地マスコットキャラ「しまねっこ」のぬいぐるみを抱く写真を添えて呼びかけた。



安定した仕事から夢を追うことに決めた経緯をつづった熱い思いに、ファンも「その決断、本当にかっこいいです!」「なかなか出来ることじゃないよね」「一度しかない人生を、自分の夢に懸けて大きく踏み出して行ったことに敬意を抱きます」「その勇気とやる気、応援する!」などとエールを送っている。



「甘酸っぱいリズム」は3人組で2025年デビュー。現在は金澤と佐宮花林の2人組で、今月20日に新たに2人を加えた新体制お披露目ライブを予定している。



（よろず～ニュース編集部）