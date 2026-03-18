３月２７日付で東証グロース市場に新規上場予定のセイワホールディングス<523A.T>の公開価格が、仮条件（１２３０～１２５０円）の上限である１２５０円に決定した。



同社は、後継者不在である中小企業のＭ＆Ａを連続的に行い、独自の仕組みでバリューアップを行う製造業特化型の事業承継プラットフォーマー。モノづくりにおいてニッチトップになり得る特徴を有しながらも、後継者の不在などで継続が困難な中小企業を対象に事業承継を行っている。公募株式数３７２万株、売出株式数１６８万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し８１万株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS