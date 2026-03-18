マウスコンピューターは、同社ECサイトにて「春の大感謝セール」を3月18日11時より開催した。開催期間は4月8日10時59分まで。

本セールではゲーミングPCやクリエイターPCなどの対象のデスクトップPC、ノートPCが期間限定の特別価格で販売される。通常ラインアップと同様、パソコンご注文時にCPUやメモリなどのパーツ、延長保証などのサービスがカスタマイズ（BTO）が可能となっている。

対象商品には「mouse A5-A5A01SR-A」や「G TUNE FG-A7G80」などがある。

「春の大感謝セール」対象品（一部）

mouse A5-A5A01SR-A

通常価格：123,800円

セール価格：108,700円

G TUNE P6-I5G60BK-B

通常価格：249,800円

セール価格：229,700円

G TUNE FG-A7G80

通常価格：629,800円

セール価格：549,800円

※最大値引き80,000円（税込）

DAIV FX-I7G70

通常価格：409,800円

セール価格：379,800円

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