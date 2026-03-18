マウスコンピューター、同社ECサイトにて「春の大感謝セール」を3月18日より開催ゲーミングPCなどが特別価格で販売
【マウスコンピューター:「春の大感謝セール」】 開催期間：3月18日11時～4月8日10時59分まで
通常価格：123,800円
通常価格：249,800円
通常価格：629,800円
通常価格：409,800円
マウスコンピューターは、同社ECサイトにて「春の大感謝セール」を3月18日11時より開催した。開催期間は4月8日10時59分まで。
本セールではゲーミングPCやクリエイターPCなどの対象のデスクトップPC、ノートPCが期間限定の特別価格で販売される。通常ラインアップと同様、パソコンご注文時にCPUやメモリなどのパーツ、延長保証などのサービスがカスタマイズ（BTO）が可能となっている。
対象商品には「mouse A5-A5A01SR-A」や「G TUNE FG-A7G80」などがある。
「春の大感謝セール」対象品（一部）
mouse A5-A5A01SR-A
通常価格：123,800円
セール価格：108,700円
G TUNE P6-I5G60BK-B
通常価格：249,800円
セール価格：229,700円
G TUNE FG-A7G80
通常価格：629,800円
セール価格：549,800円
※最大値引き80,000円（税込）
DAIV FX-I7G70
通常価格：409,800円
セール価格：379,800円
🌸✨💻✨🌸✨🙏✨🌸- マウスコンピューター (@mouse_computer) March 18, 2026
本日より #春の大感謝セール がスタート！
最大8️⃣万円OFF🎉
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気になる製品がある方はセール対象になっているか要チェックです！🥳
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