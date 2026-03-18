1人旅で行きたいと思う「秋田県の温泉地」ランキング！ 2位「男鹿温泉郷」を抑えた1位は？【2026年調査】
日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、秋田県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う秋田県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「日本海を望む開放的なロケーションが魅力。なまはげ文化と合わせて観光も楽しめる」（50代男性／青森県）
「海に近い自然豊かな温泉地で、景色を楽しみながらゆっくり温泉に入り、日頃の疲れを癒したいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「男鹿の音楽フェスに行った際に近くを通った。フェスいった後に温泉もすごいあこがれる」（20代男性／青森県）
▼回答者コメント
「白い温泉はなかなかなく、肌がしっとりしそうなイメージがある」（30代女性／石川県）
「はしご湯ができて良いと思った」（30代女性／東京都）
「濁り湯に入ったことがないから入ってみたい」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、秋田県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う秋田県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：男鹿温泉郷／58票2位は、男鹿半島に位置し、海と山両方の魅力を味わえる「男鹿温泉郷」。伝統行事「なまはげ」の里としても有名で、1人でじっくり民俗文化を学んだり、日本海に沈む夕日を眺めたりと、深く濃い旅が可能です。泉質は塩分を多く含み「熱の湯」とも呼ばれ、体の芯から温まります。男鹿の雄大な自然に抱かれながら、誰にも邪魔されない孤独なぜいたくを満喫できます。
▼回答者コメント
「日本海を望む開放的なロケーションが魅力。なまはげ文化と合わせて観光も楽しめる」（50代男性／青森県）
「海に近い自然豊かな温泉地で、景色を楽しみながらゆっくり温泉に入り、日頃の疲れを癒したいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「男鹿の音楽フェスに行った際に近くを通った。フェスいった後に温泉もすごいあこがれる」（20代男性／青森県）
1位：乳頭温泉郷／147票1位は、圧倒的な支持を得た「乳頭温泉郷」。十和田八幡平国立公園内の乳頭山麓に点在する7つの湯からなる温泉郷で、秘湯の代名詞的存在です。それぞれ泉質が異なる独自の源泉を持ち、ブナの原生林に囲まれた露天風呂は解放感抜群。1人でしっぽりと「湯巡り帖」を片手に各宿を回る時間は、まさに温泉好きにとっての聖地巡礼。心身ともに深い癒やしを得られます。
▼回答者コメント
「白い温泉はなかなかなく、肌がしっとりしそうなイメージがある」（30代女性／石川県）
「はしご湯ができて良いと思った」（30代女性／東京都）
「濁り湯に入ったことがないから入ってみたい」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)