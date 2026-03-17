自分好みのいらすとやキャラが作れる!「いらすとやメーカー」準備発表にSNS爆沸き!
時にはかわいらしくほのぼのと、また時にはインターネットのネタをすぐに具現化するかわいいフリー素材集「いらすとや」より、自分この井のいらすとやキャラクターを作ることができる「いらすとやメーカー」を準備していることが発表された。
パーツを組み合わせて、自分好みのいらすとやキャラが作れる『いらすとやメーカー』準備中です公開をお楽しみに！ pic.twitter.com/C5D0ywJ3bu- いらすとや (@irasutoya) March 17, 2026
Webサイトに、資料に、掲示板に、日常のあらゆるところで活用されているいらすとやのフリー素材を組み合わせられる公式ツールの発表に、「うおおおおお!!! これはすごい!! 遊べそうだ〜!!!」「いらすとやにないイラストを探すネタ見るの好きなので、これでさらに謎イラスト増えてくるの楽しみです笑」「大喜利が捗る!」とSNSは大盛り上がり。
まだ詳細は発表されていないものの、「顔パーツを細かく選べるなら似顔絵も作れるのかな」「Miiみたいなことになりそう」と、似顔絵メーカーとしての期待も寄せられている。
パーツを組み合わせて、自分好みのいらすとやキャラが作れる『いらすとやメーカー』準備中です公開をお楽しみに！ pic.twitter.com/C5D0ywJ3bu- いらすとや (@irasutoya) March 17, 2026
まだ詳細は発表されていないものの、「顔パーツを細かく選べるなら似顔絵も作れるのかな」「Miiみたいなことになりそう」と、似顔絵メーカーとしての期待も寄せられている。