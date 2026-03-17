侍ジャパン小園海斗選手の妻・渡辺リサ「スクール水着みたい」な服着た娘2人公開「元気いっぱいで可愛い」「癒やされた」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘2人の姿を公開し、注目を集めている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「元気いっぱいで可愛い」“スク水”風の服着た娘2人の姿
渡辺は「キッズのスポーツウェア可愛すぎて 買ってみたけろスクール水着みたいになっちゃった 本人達はご満悦」（※原文ママ）とつづり、海の見えるバルコニーで撮影した娘2人の写真を投稿。サングラスの絵文字で顔を隠した姉妹が、タンクトップにショート丈ボトムスのお揃いの黒のスポーツウェア姿で並び、腕を曲げてポーズを決める元気いっぱいな様子を公開している。
なお、前日の投稿ではマイアミでの娘2人の写真を公開しており、現地で開催中の野球国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に、夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手を応援するために家族で訪れていたとみられる。
この投稿には「元気いっぱいで可愛い」「癒された」「おしゃれ姉妹」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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◆渡辺リサ、娘2人の元気ショット公開
渡辺は「キッズのスポーツウェア可愛すぎて 買ってみたけろスクール水着みたいになっちゃった 本人達はご満悦」（※原文ママ）とつづり、海の見えるバルコニーで撮影した娘2人の写真を投稿。サングラスの絵文字で顔を隠した姉妹が、タンクトップにショート丈ボトムスのお揃いの黒のスポーツウェア姿で並び、腕を曲げてポーズを決める元気いっぱいな様子を公開している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「元気いっぱいで可愛い」「癒された」「おしゃれ姉妹」などの反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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