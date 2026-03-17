【エクリプス ナイトメア・バニー】 2027年6月 発売予定 価格：110,000円

海外のホビーメーカー「TriEagles Studio」は、スタチュー「エクリプス ナイトメア・バニー」を2027年6月に発売する。価格は110,000円。

本製品は、ゲーム「ブラウンダスト2」より、バニー衣装がセクシーな「エクリプス ナイトメア・バニー」を1/4スケールのスタチューで商品化したもの。

紫色の光沢のあるジャケットを羽織り、胸元やおへそ周りが開いたセクシーなバニー衣装を纏ったエクリプスを立体化しており、彼女のグラマラスな身体や髪が靡く様子、ジャケットのしわなども細やかに表現している。

「エクリプス ナイトメア・バニー」

仕様： スケール：1/4スケール サイズ：W 250mm × D 270mm × H 520mm（台座含む） 素材：ポリストーン その他仕様：追視アイ仕様 セット内容フィギュア本体台座＜特典＞アクリルグリッターブロック

購入特典「アクリルグリッターブロック」

(C)NEOWIZ & GAMFSN Inc.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。