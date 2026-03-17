侍J投手陣にあった戦略ミス「破滅へのレシピだった」 米記者が疑問視した「サイズ」と「球速」
史上初8強敗退
野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は敗因を分析している。
14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平（ドジャース）、森下翔太（阪神）の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。
「サムライ・ジャパンのアイデンティティ危機がWBC惨敗を招いた」と題する記事を掲載したのは、米紙「ニューヨーク・ポスト」だ。
著者はディラン・ヘルナンデス記者で「投手陣の戦略ミス」に触れている。
同記者は大谷が登板できず、佐々木朗希（ドジャース）、千賀滉大（メッツ）を招集できなかったとした上で、「チームに加えることができた他の速球派投手も存在した」と指摘。杉山一樹（ソフトバンク）、山下舜平大（オリックス）、才木浩人（阪神）らの名を挙げた。
「スギヤマとヤマシタは身長6フィート3インチ（約190センチ）、サイキは6フィート2インチ（約188センチ）で、3人とも速球は90マイル台後半（約156〜159キロ）に達する」とし、今大会の侍ジャパンは「小柄な制球型投手を中継ぎの中心に据えた」と説明した。
ベネズエラ戦で隅田知一郎（西武）、伊藤大海（日本ハム）が被弾。同記者は「5回には左腕・チヒロ・スミダがガルシアに2ランを浴び、リードは1点に、6回には右腕・ヒロミ・イトウがアブレイユに3ランを許し逆転された」「これは勝利への青写真ではなく、破滅へのレシピだった」と伝えた。
（THE ANSWER編集部）