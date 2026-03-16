ゴミ箱の中で見つかった一匹の子犬が、長い年月を経て20歳の誕生日を迎えたといいます。たっぷりの愛情を注がれてきた日々は、現在の穏やかな表情にもにじんでいました。

投稿には「凄く可愛いです」「家族になれて良かった」などのコメントが寄せられています。

【動画：20年前、ゴミ箱に捨てられていた子犬を発見→保護後『たっぷりの愛情』を注いだ結果…奇跡的な『現在の光景』】

小さな命との出会い

Threadsアカウント「pon_24433」に登場するのは、雑種のぽんくん。生後2か月頃に保護され、現在は20歳を迎えたハイシニア犬だそうです。妹弟のダックスたちと暮らしながら、穏やかな毎日を重ねているといいます。

とある日、飼い主さんが偶然足を運んだ場所で見つけたのは、ゴミや葉っぱにまみれた小さなぽんくんだったそう。体は真っ黒に汚れ、何度もシャンプーを重ねるうちに、顔やしっぽに茶色い毛が見えてきたのだとか。

贈られた誕生日

翌日に動物病院を訪れると、体や歯の状態からだいたいの誕生時期が伝えられたそうです。その言葉を受けて、ぽんくんには3月3日という誕生日が贈られたといいます。

小さな体で家に来た頃は3キロ弱だったぽんくんも、その後しっかり成長。成犬になれば8キロほどと言われていたものの、4歳から6歳頃には15キロ台まで増えたのだとか。愛情たっぷりの暮らしぶりが伝わり、ほっこり温かい気持ちになります♡

20歳を迎えた現在

20歳を迎えたぽんくんは、現在11キロをしっかり維持しているそうです。一緒に暮らした日数を数えると7228日。数字にしてみると短く感じる--そんな飼い主さんの言葉にも、長い年月の重みがにじみます。

寝ぐずって一日中鳴いてしまう日があっても、それすら愛おしい存在なのだとか。もっとずっと一緒にいたいという思いが自然にあふれる毎日は、家族の真ん中で大切にされ続けてきた20年を静かに物語っているようでした。

投稿には「飼い主さんと出会えた奇跡にありがとうですね」「優しい主様に出会えて幸運です！」「こんな可愛い子がゴミ箱から！？素敵なお宝を見つけましたね」「朝から優しい気持ちになりました」などのコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「pon_24433」では、20歳を迎えたぽんくんの日常や、妹弟ダックスたちとの穏やかな暮らしが紹介されています。長く重ねた時間ならではのやさしい空気に触れたい方は、ぜひのぞいてみてください。

写真・動画提供：Threadsアカウント「pon_24433」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。