中国の科学技術イノベーション、1-2月に良好な発展の勢いを維持

中国国家税務総局がこのほど発表した税収データによると、1〜2月に中国の科学技術イノベーションは良好な発展の勢いを保ち、多方面で明るい兆しが見られた。光明日報が伝えた。

イノベーション関連産業は急速に発展している。請求書データによると、中国のハイテク産業の売上高は前年同期比16．1％増となり、引き続き比較的速い成長を維持した。うち、ハイテクサービス業の売上高は前年同期比17．2％増で、特に科学技術仲介サービスおよび自然科学研究・試験開発はそれぞれ25．6％増、17．4％増となった。ハイテク製造業の売上高は前年同期比14．5％増で、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）、商業宇宙、コンシューマー電子機器などに牽引され、航空宇宙機器製造業および電子・通信設備製造業はそれぞれ28．5％増、18．4％増となった。

科学技術資源要素の流動が活発だ。科学技術要素の統合と価値転換の重要な拠点である中国の研究開発・技術サービス業の売上高は前年同期比23．6％増となり、引き続き高い成長を示した。技術水準の高い知的財産（特許）集約型産業の売上高は前年同期比12．8％増となった。

デジタルと実体経済の融合も急速に進んでいる。企業によるデジタル技術の調達額は前年同期比10．8％増となり、産業のデジタル化が高度化していることを示した。とりわけ製造企業によるデジタル技術の調達額は前年同期比16％増だった。デジタル経済のコア産業の売上高は前年同期比10．8％増で、デジタル産業化の急速な進展を反映している。このうち、デジタル製品製造業およびデジタル技術応用業はそれぞれ13．3％増、11．9％増となった。（提供/人民網日本語版・編集/YF）