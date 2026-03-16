ワールド・ベースボール・クラシック

野球の日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、ベネズエラに5-8で敗戦。大会から姿を消した。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、4打数1安打1打点の奮闘実らず。試合後、ミックスゾーンでは悔しさを滲ませた中、ナインと交わした約束の言葉がネットで涙を誘った。

大谷は、試合終了から1時間以上たった深夜1時すぎにミックスゾーンに現れた。「本当に悔しいです」と珍しく感情を露わにする言葉を口にした。初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、奮闘実らず。4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462だった大会を振り返り、「本当に悔しいの一言」と繰り返していた。

続けて「この先もありますし、まだまだ若い選手も多いので、次のチャンスは必ずあるんじゃないかなと思っています」と視線を前に向け、「そこに向けて、またみんなで頑張りたいですし、『また会おうね』とみんなで話していたので、一回りも二回りも大きくなって戻ってこられれば」とリベンジを誓った。

失意の中、試合後のナインへ送っていた「また会おうね」の言葉が野球ファンの胸を打ち、ネット上で話題に。「絶対みんなでリベンジ挑戦して欲しい」「また会おうね！ほんとに！」「また会おうねはヤバい」「その言葉泣ける…」「熱い。最高やん！」「勝敗よりもこの言葉に人柄が出てる」「こんなの泣けるわ」といった反応が寄せられていた。

今後も、大黒柱としての期待が懸かる大谷。28年ロス五輪など今後の代表活動については「代表戦はもちろん、リベンジというか、挑戦したいですし。どういう形で次、出場できるか自分自身もわからないですけど、次の機会があれば、また集中してやりたいと思います」と語った。



（THE ANSWER編集部）