◇第6回WBC ドミニカ共和国1─2米国（2026年3月15日 米フロリダ州マイアミ）

ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。逆転負けで準決勝敗退となり、3大会ぶりの王者を逃した。

2回にカミネロが相手先発で昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した“怪物右腕”スキーンズから先制ソロ。高めスイーパーを捉え左翼席に運んだ。この一発が大会通算15本塁打となり、09年のメキシコを抜いて、1大会の最多本塁打記録を樹立した。

ただ、自慢の強力打線は4回2死満塁でウェルズが左飛に倒れると、5回1死一、二塁ではソトが遊ゴロ併殺。7回1死一、三塁からはタティス、マルテが2者連続三振に倒れるなど、あと1本が出なかった。

1─2の9回は2死三塁と一打同点のチャンスをつくったが、最後はペルドモが見逃し三振。フルカウントからの8球目、相手守護神・ミラーの低めスライダーに球審はストライクのコール。ペルドモが頭を抱えて悔しがると、ベンチにいたゲレロやソトはストライク判定に納得がいかないのか、“疑惑の1球”に両手を突き上げ抗議のジェスチャーを見せたが、そのままゲームセットとなり、呆然。ゲレロは怒りが収まらないのかガムを投げ、感情をあらわにした。

試合後、アルバート・プホルス監督は「最後の球に焦点を当てたくない」と語り「そのことについて批判するつもりはない。そうなる運命ではなかったということ」と残念そうに試合を振り返った。

そして「両チームとも素晴らしいプレーをした。両チームとも素晴らしい試合をした。彼らが素晴らしい仕事をしたので、特に今夜のような素晴らしい試合の最後の投球について、相手チームを批判するつもりはない」と両軍の息詰まる熱戦を称えた。