今週の12星座占い！ 3月16日〜3月22日はどんな運勢？ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月16日〜3月22日の運勢を西洋占星術で占います。
太陽が春分点へ向かい、運気は一新されます。
ほぼ時を同じく、水星の逆行も終わり、曖昧さ、不可解さが消えていくでしょう。「分からない」「どっちでもいい」的な表現をやめて、「こうしたい」「こうする」と自分の思いを明確に示していくことが、ツキを味方につけるコツとなるはず。何かを始めるにもよいタイミングです。
あなたの時代の始まりです。
運気は大好転。
ハッキリしなかった物事の輪郭が現れ、この先の未来が具体的にイメージできるようになるでしょう。これ以上、見込みがない話は分かりやすく消えていき、新しい希望の光が灯るはず。あなた自身の気持ちも定まって、「やれる」「イケる」確信を得られるでしょう。やってみたいことをどんどん進めていけばいいのです。
おそらく、ビジネスよりも、趣味や遊び、スポーツなどの話の方がまとまりやすいでしょう。面白そう、楽しそうでやっていくと、スキマに仕事も入ってきます。
愛は、素直な思いを伝えて。口説き直すチャンス。
出遅れ上等！
世の中が一気に動きます。
感覚として、出し抜かれた感じに近いでしょう。「分かっていたのに」「やるつもりだったのに」と、誰かに先を越されてしまうのです。でも、今週は周囲に後れを取るくらいで、ちょうどいいと考えて。ある程度、話が進んだ後から流れに乗る方がムダがなく、効率的に立ち回れるでしょう。
「誘ってよ」「混ぜて」的なフレーズも、場を和ませます。かわいく甘えて、ちゃっかりいいところ取りも狙っていきましょう。
オフは、春の準備をスタート。小物や服を新調すると、出番が増えそう。
愛はムードが大事。ロマンティックなデートを。
腕ならしからスタート。
落ち着かなかった感じが、やっと消えていくでしょう。
人の目ややることが気になったり、自分の中で整理がつかなかったことが、うまく収まるべき場所に収まって、やっとゴーサインが出せそう。
ずっと「やらなきゃ」と思っていたことを実行に移せるはず。資料を調べる、まとめる、半日潰して足を伸ばすなど、気掛かりを消していきましょう。
新しいプロジェクトも飛び込んできそう。前向きに参加していくと、楽しめるし、大いに成長できるはず。
オフは、シリーズ物に注目を。一気見をすると、不思議な爽快感と感動が。
デートは、カジュアルプランで。
10年後のあなたのために。
リセットがかかって、スッキリ過ごせそう。
ずっとハッキリしなかったことに決着がついたり、自分の立ち位置、方向性が明確になったりするでしょう。よい機会ですから、これからのことも考えていくとよさそう。
半年後、1年後のことは、逆に分からなくても、10年後に何をしていたいのかを想像すると、「こうしよう」が見えてくるはず。資格を取得する、専門知識を身に付けるなど、なりたい自分になるためにもうひと踏ん張り頑張りましょう。
オフは、ソロ活動がスマート。人を誘わずに、思いのままに過ごしてみて。
愛は、察する力をフル活用で。
心のままに進んでいく！
ガラッと変えたくなるでしょう。
人生を全とっかえして、新しく仕切り直したくなるのです。この感じ、ちょっと懐かしい気がしませんか？ これまでは「もうやだ」とか、「やっていられない」的なキレることの延長での変化を求めていたのですが、今週は、もっと前向きです。
車や不動産を売る、仕事を辞める、離婚しちゃう的なポジティブさが生まれるはず。「もういいかな？」は、揺るがない真理。いずれ手放す流れとなっていくでしょう。大胆さ、後先を考えない感じが、我ながら楽しくて、ご機嫌で過ごせるはず。
愛は、突っ込んだ話し合いがカギに。
本音と建て前ミックスで。
クリーンで、クリア。
解像度が上がって、何をどうしたらどうなるのか、手順と道筋が見えてくるでしょう。やるべきことを1つずつ、こなしていくと、思い通りに進んでいる手応えを得られるはず。持ち前の分析力を駆使しながら、進めていきましょう。
知的好奇心も高まっていくので、新しい知識や技術を吸収しましょう。セミナーやスクールを活用するのも悪くないのですが、オススメは、通信教育や独学です。学ぶ基本に立ち戻って。
気分転換によいのは、ウオーキング。ルートを変えていくことで、新しい発見も。
愛は、理詰めではなく情で。
働く楽しさと喜びを実感！
仕事が面白くなってきます。
大きなプロジェクトを任せられたり、手慣れた仕事の法則に気付いたり、集中して取り組みたくなるでしょう。今週は、働くことに特化していくと、ニーズに応えられるし、成果もバッチリ出せるはず。
プライベートでは、健康問題が待ったなしに！ 今まで見て見ぬふりをしていた問題を解決しなくてはならなくなりそう。和食を食べる、規則正しく暮らす、節制を心掛ける、体を動かす……ここが転換期と心を定めて、体にいいことを始めて。
愛は、定時連絡が絆を育むはず。
ちょっと頑張る1週間。
本格的な春の訪れに、心がオープンになっていきます。
何かを始めてみたい、いつもと違うことをしてみたい気持ちになっていくはず。望むままにやってみましょう。実際に動き出すと、仕事との両立が大変だったり、想像よりも初期費用がかかって青くなったりしそうですが、動き出してしまえば、こっちのもの。慣れるし、モトを取るために頑張ることで、かえって勢いがつくでしょう。
オフは、去年の今ごろにやったことを思い出してみて。わずか1年とは思えない懐かしさを味わえるはず。
愛は、スピード感が大事。ノリと勢いで関係を育てて。
探すロスを追放して。
カオスな状況にうんざりしそう。
忙し過ぎて、何がどこにあるのか、把握しきれないのです。アレがない、コレがないという探し物ムーブに決着をつけましょう。目的のモノを探すついでに、いらないものをどんどん捨てていくやり方がオススメ。「今は使わないけれど、いつか使う」箱を用意して、そこに入れていくのもアリ。そうやって、身の回りをスッキリさせていくと、心に余裕も戻ってくるはず。
社交は、時間制で。あらかじめ、終わりの時間を設定しておくと、密度の高い会話が楽しめるはず。
愛は、相手のせいにしないこと。それだけで、関係が前進します。
それが開運の条件。
運気は、エアポケットへ。
このため、人とのつながりも希薄になっていきます。みんなが楽しそうにつるんでいるのに、なんだか一人ぼっちとか、予定もあるようなないような、空っぽな感じがするかもしれません。
でも、実はそれが開運のサイン。
無理に人と付き合ってみたり、予定を入れたりせずに、少し“何もない”を楽しんでみましょう。最初は心細くても、次第にこれがずっと求めていた自由だと気付くはず。今週、バタバタと忙しい人は、これ以上頑張らないように気を付けて。
愛は、出会いがありそう。カップルは、小旅行がマンネリ脱出に。
パターンをつかむ。
手堅くいきましょう。
今週は、毎日同じ時間に同じことをこなしていくと、物事がうまくハマっていくはず。タイミングよく、欲しい物を買えたり、話したい人に会えたり、うれしいラッキーが続きます。ルーティンをこなす過程の中で、よいひらめきも浮かんできそう。
変化を起こすなら、20日の春分の日以降に。あなたのアイデアや工夫が歓迎されるはず。
社交は、関係性に変化が出やすい時です。互いの生活のリズム、意識の違いが明確になっていくため、適宜距離を取り直して。
愛は、サプライズを楽しんでもらえそう。何か仕掛けてみて。
「ノー」も言ってよし。
強運の波に乗って、物事がサクサク動いていきます。
あなたには珍しく、ちょっと強気で動けるでしょう。これまでの関係を解消する、何かを辞めるチャンスでもあります。通常ならば、「次」を考えるべきですが、今期に限っては、空白もアリです。「何も決まっていないけれど、とりあえず、終わりにする」でも、大丈夫。
社交は、少数精鋭で回していきましょう。普段できない本音トークが実現して、今後の指針になりそう。
オフは、過去に流れてしまった予定を再調整してみて。行ってよかった、やってよかったとなりそう。
愛が動くのは、マジックアワー。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
太陽が春分点へ向かい、運気は一新されます。
ほぼ時を同じく、水星の逆行も終わり、曖昧さ、不可解さが消えていくでしょう。「分からない」「どっちでもいい」的な表現をやめて、「こうしたい」「こうする」と自分の思いを明確に示していくことが、ツキを味方につけるコツとなるはず。何かを始めるにもよいタイミングです。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）お待たせしました。
あなたの時代の始まりです。
運気は大好転。
ハッキリしなかった物事の輪郭が現れ、この先の未来が具体的にイメージできるようになるでしょう。これ以上、見込みがない話は分かりやすく消えていき、新しい希望の光が灯るはず。あなた自身の気持ちも定まって、「やれる」「イケる」確信を得られるでしょう。やってみたいことをどんどん進めていけばいいのです。
おそらく、ビジネスよりも、趣味や遊び、スポーツなどの話の方がまとまりやすいでしょう。面白そう、楽しそうでやっていくと、スキマに仕事も入ってきます。
愛は、素直な思いを伝えて。口説き直すチャンス。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）静観のススメ。
出遅れ上等！
世の中が一気に動きます。
感覚として、出し抜かれた感じに近いでしょう。「分かっていたのに」「やるつもりだったのに」と、誰かに先を越されてしまうのです。でも、今週は周囲に後れを取るくらいで、ちょうどいいと考えて。ある程度、話が進んだ後から流れに乗る方がムダがなく、効率的に立ち回れるでしょう。
「誘ってよ」「混ぜて」的なフレーズも、場を和ませます。かわいく甘えて、ちゃっかりいいところ取りも狙っていきましょう。
オフは、春の準備をスタート。小物や服を新調すると、出番が増えそう。
愛はムードが大事。ロマンティックなデートを。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）チューニング、バッチリ！
腕ならしからスタート。
落ち着かなかった感じが、やっと消えていくでしょう。
人の目ややることが気になったり、自分の中で整理がつかなかったことが、うまく収まるべき場所に収まって、やっとゴーサインが出せそう。
ずっと「やらなきゃ」と思っていたことを実行に移せるはず。資料を調べる、まとめる、半日潰して足を伸ばすなど、気掛かりを消していきましょう。
新しいプロジェクトも飛び込んできそう。前向きに参加していくと、楽しめるし、大いに成長できるはず。
オフは、シリーズ物に注目を。一気見をすると、不思議な爽快感と感動が。
デートは、カジュアルプランで。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）長期的な展望で、
10年後のあなたのために。
リセットがかかって、スッキリ過ごせそう。
ずっとハッキリしなかったことに決着がついたり、自分の立ち位置、方向性が明確になったりするでしょう。よい機会ですから、これからのことも考えていくとよさそう。
半年後、1年後のことは、逆に分からなくても、10年後に何をしていたいのかを想像すると、「こうしよう」が見えてくるはず。資格を取得する、専門知識を身に付けるなど、なりたい自分になるためにもうひと踏ん張り頑張りましょう。
オフは、ソロ活動がスマート。人を誘わずに、思いのままに過ごしてみて。
愛は、察する力をフル活用で。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）突破口を開きましょう。
心のままに進んでいく！
ガラッと変えたくなるでしょう。
人生を全とっかえして、新しく仕切り直したくなるのです。この感じ、ちょっと懐かしい気がしませんか？ これまでは「もうやだ」とか、「やっていられない」的なキレることの延長での変化を求めていたのですが、今週は、もっと前向きです。
車や不動産を売る、仕事を辞める、離婚しちゃう的なポジティブさが生まれるはず。「もういいかな？」は、揺るがない真理。いずれ手放す流れとなっていくでしょう。大胆さ、後先を考えない感じが、我ながら楽しくて、ご機嫌で過ごせるはず。
愛は、突っ込んだ話し合いがカギに。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）目指せ、世渡り上手！
本音と建て前ミックスで。
クリーンで、クリア。
解像度が上がって、何をどうしたらどうなるのか、手順と道筋が見えてくるでしょう。やるべきことを1つずつ、こなしていくと、思い通りに進んでいる手応えを得られるはず。持ち前の分析力を駆使しながら、進めていきましょう。
知的好奇心も高まっていくので、新しい知識や技術を吸収しましょう。セミナーやスクールを活用するのも悪くないのですが、オススメは、通信教育や独学です。学ぶ基本に立ち戻って。
気分転換によいのは、ウオーキング。ルートを変えていくことで、新しい発見も。
愛は、理詰めではなく情で。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）ワーキングタイム。
働く楽しさと喜びを実感！
仕事が面白くなってきます。
大きなプロジェクトを任せられたり、手慣れた仕事の法則に気付いたり、集中して取り組みたくなるでしょう。今週は、働くことに特化していくと、ニーズに応えられるし、成果もバッチリ出せるはず。
プライベートでは、健康問題が待ったなしに！ 今まで見て見ぬふりをしていた問題を解決しなくてはならなくなりそう。和食を食べる、規則正しく暮らす、節制を心掛ける、体を動かす……ここが転換期と心を定めて、体にいいことを始めて。
愛は、定時連絡が絆を育むはず。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ちょっと無理をする。
ちょっと頑張る1週間。
本格的な春の訪れに、心がオープンになっていきます。
何かを始めてみたい、いつもと違うことをしてみたい気持ちになっていくはず。望むままにやってみましょう。実際に動き出すと、仕事との両立が大変だったり、想像よりも初期費用がかかって青くなったりしそうですが、動き出してしまえば、こっちのもの。慣れるし、モトを取るために頑張ることで、かえって勢いがつくでしょう。
オフは、去年の今ごろにやったことを思い出してみて。わずか1年とは思えない懐かしさを味わえるはず。
愛は、スピード感が大事。ノリと勢いで関係を育てて。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）整理整頓のススメ。
探すロスを追放して。
カオスな状況にうんざりしそう。
忙し過ぎて、何がどこにあるのか、把握しきれないのです。アレがない、コレがないという探し物ムーブに決着をつけましょう。目的のモノを探すついでに、いらないものをどんどん捨てていくやり方がオススメ。「今は使わないけれど、いつか使う」箱を用意して、そこに入れていくのもアリ。そうやって、身の回りをスッキリさせていくと、心に余裕も戻ってくるはず。
社交は、時間制で。あらかじめ、終わりの時間を設定しておくと、密度の高い会話が楽しめるはず。
愛は、相手のせいにしないこと。それだけで、関係が前進します。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ちょっと寂しい。
それが開運の条件。
運気は、エアポケットへ。
このため、人とのつながりも希薄になっていきます。みんなが楽しそうにつるんでいるのに、なんだか一人ぼっちとか、予定もあるようなないような、空っぽな感じがするかもしれません。
でも、実はそれが開運のサイン。
無理に人と付き合ってみたり、予定を入れたりせずに、少し“何もない”を楽しんでみましょう。最初は心細くても、次第にこれがずっと求めていた自由だと気付くはず。今週、バタバタと忙しい人は、これ以上頑張らないように気を付けて。
愛は、出会いがありそう。カップルは、小旅行がマンネリ脱出に。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）繰り返しが大事。
パターンをつかむ。
手堅くいきましょう。
今週は、毎日同じ時間に同じことをこなしていくと、物事がうまくハマっていくはず。タイミングよく、欲しい物を買えたり、話したい人に会えたり、うれしいラッキーが続きます。ルーティンをこなす過程の中で、よいひらめきも浮かんできそう。
変化を起こすなら、20日の春分の日以降に。あなたのアイデアや工夫が歓迎されるはず。
社交は、関係性に変化が出やすい時です。互いの生活のリズム、意識の違いが明確になっていくため、適宜距離を取り直して。
愛は、サプライズを楽しんでもらえそう。何か仕掛けてみて。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）吹っ切れそう。
「ノー」も言ってよし。
強運の波に乗って、物事がサクサク動いていきます。
あなたには珍しく、ちょっと強気で動けるでしょう。これまでの関係を解消する、何かを辞めるチャンスでもあります。通常ならば、「次」を考えるべきですが、今期に限っては、空白もアリです。「何も決まっていないけれど、とりあえず、終わりにする」でも、大丈夫。
社交は、少数精鋭で回していきましょう。普段できない本音トークが実現して、今後の指針になりそう。
オフは、過去に流れてしまった予定を再調整してみて。行ってよかった、やってよかったとなりそう。
愛が動くのは、マジックアワー。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)