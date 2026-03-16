WBC準々決勝で日本は敗退

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」が5-8でベネズエラに敗れた。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。心配される最新情報を米メディアが伝えている。

鈴木は初回2死一塁から二盗を試みた際に負傷。2回守備から森下翔太（阪神）と交代した。右ひざを痛めた様子で、試合後は歩いて球場を後にしたが、やや右脚を引きずっていた。

鈴木は「まだ検査とか全く何もしてない。ドクターに診てもらっただけ。はっきりとした答えはまだ出てない状態」と説明。「最後の最後でこうやって怪我してしまったんで、申し訳ないなっていう気持ち、それだけです」と語っていた。

一夜明け、米イリノイ州地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」でレポーターを務めるエリーゼ・メナカーさんは自身のXにて、所属するカブスのカウンセル監督のコメントを紹介。「彼と会う必要がある。状況を確認するのは、おそらく明日になる。まずは様子を見て、医師やトレーナーの診断を受け、状況を把握することが最善だ」と語ったという。マイアミを離れる前に検査を受けていないことも明かされた。

東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打5打点と大活躍。鈴木に代わって出場した森下は、3回に一時勝ち越しとなる3ランを放った。



（THE ANSWER編集部）