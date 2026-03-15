「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ウエストをチラ見せした黒ワンピ姿を披露した。

「誕生祭でしたっ」

生見さんは、「24歳！」といい、黒ワンピやネイルをみせた笑顔ショット、バースデーケーキを持つ姿を投稿した。「本日は誕生祭でしたっ めるるずと過ごせて幸せな年になりそう」と語り、「ありがとうございました..嬉」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ウエスト部分がカットされたデザインの黒いワンピースを着用。ロングヘアで、片手を後ろにまわし、首に手を添えて微笑んでいた。4枚目では、引きで撮影した美ウエスト際立つショットを披露。6枚目では、ネイルをみせるようなポーズをとり、微笑んでいた。8枚目では、誕生日のデコレーションがされた壁をバックに、バースデーケーキを持ち笑顔をみせていた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうごさいます」「スタイル良すぎる」「かわいすぎる」「ほんとに美しすぎる」「一段と大人っぽい」といったコメントが寄せられていた。