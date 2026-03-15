ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組。活動拠点にしているカナダでの最新姿が公開された。

昨年末の全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が１５日にインスタグラムを更新し、「りくりゅうがＩ ＡＭモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と再会を報告。「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様‪楽しい時間をありがとう」とつづり、「りくりゅう」と紀平のアイスダンスのパートナー・西山真瑚との４ショットをアップ。

西山もインスタグラムで「モントリオールでの楽しい時間をありがとう！」「＃りくりゅうアンドりかしん」とつづり、４人で仲良くビリヤードを楽しむオフの様子などを投稿した。

「りかしん」もカナダを拠点に練習し、４年後の五輪を目標に掲げている。「りくりゅう」は帰国後に数々のメディア出演をこなし、今月８日にカナダに戻ることを報告していた。２４日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場することを発表しているが、「りかしん」との元気そうな姿にフォロワーは「りくりゅう＆りかしん」「皆さん仲良し」「日本スケート界の宝物たち」「素敵な4人」「男前と美人が揃ってる」「モントリオールで親交を深めることができて良かったですね」と喜んでいた。