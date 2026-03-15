「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンが準々決勝で敗退した。１−２の三回には、佐藤輝明の同点二塁打と森下翔太の３ランで逆転していた。森下は負傷した鈴木誠也の代わりに緊急出場していた。

ネットでは劇的３ランを放った森下に「森下くん ごめん」のお詫び投稿が相次いでいる。

「森下じゃなくて周東だろ？とか思ってごめん」「宮崎の焼肉屋さん探すのが得意なだけじゃないんだね…ごめん」「ごめんなさい森下くんで間違いなかったです最高」「森下様 ごめんなさい、私が雑音でした」「森下に特大の謝罪」「誠也の代わりが森下なあ…と一瞬でも思ってすみませんでした、と謝罪する人多数」と健闘を称える投稿が集まっている。

一方で森下は、１０日のチェコ戦の試合前円陣で「ここ最近、お茶たてポーズをちょっとみんなサボりがちかなと感じてるので、全力でベンチでも塁に出ても回して、全員で盛り上げていきましょう！」と注意。

しかしマイアミでの３ラン後は歓喜しすぎてか「興奮しすぎて自分のホームランの時１ミリもやってなかったｗ」「森下お茶たてました？」「お茶たてポーズ忘れるなと言ってた森下が一番忘れてない？（笑）」のツッコミも入っている。