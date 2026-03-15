ローンデポ・パーク公式SNSが侍Jの戦いに感謝

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。目標だった大会連覇に届かず、8強止まりは第6回大会にして初の屈辱となった。それでも、開催地のローンデポ・パークは侍ジャパンの戦いに敬意を示した。

先発の山本由伸投手がいきなり2球で先頭打者弾を浴びる波乱の幕開けだった。しかし直後に大谷翔平投手がWBC初の先頭打者アーチですぐに試合を降り出しに戻した。3回には負傷交代した鈴木誠也外野手に代わって急遽2回から出場していた森下翔太外野手が勝ち越し3ラン。しかし6回に4番手の伊藤大海投手がアブレイユに痛恨の逆転3ランを浴びた。

前回大会は同じマイアミの地で世界一。決勝で大谷が米国主将のマイク・トラウト外野手から三振を奪い試合を占める劇的な幕引きだった。そこから3年。今回は大谷が最後の打者となった。

涙を流す選手もいた侍ジャパン。それでも試合後にはベンチを出て整列。ファンに挨拶をした。ローンデポ・パークの公式インスタグラムはその行動に感謝。「最後のアウトを取られるまでの精神力、規律、そして世界最高峰の野球。日本代表には、ただただ敬意しかありません」と綴った。（Full-Count編集部）