【NBA試合速報】2026年3月15日（日） ロサンゼルス・レイカーズ vs デンバー・ナゲッツ
ロサンゼルス・レイカーズ vs デンバー・ナゲッツ
日付：2026年3月15日（日）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 127 - 125 デンバー・ナゲッツ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対デンバー・ナゲッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし34-26で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び61-50で終了する。
第3クォーターはデンバー・ナゲッツが試合を有利に運び87-87で終了する。
第4クォーターは両チーム譲らず118-118で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし127-125で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は25:24出場、6得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-15 13:45:05 更新