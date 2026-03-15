ロサンゼルス・レイカーズ vs デンバー・ナゲッツ

日付：2026年3月15日（日）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 127 - 125 デンバー・ナゲッツ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対デンバー・ナゲッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし34-26で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び61-50で終了する。

第3クォーターはデンバー・ナゲッツが試合を有利に運び87-87で終了する。

第4クォーターは両チーム譲らず118-118で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし127-125で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は25:24出場、6得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-15 13:45:05 更新