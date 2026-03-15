「メンバー的には（前回より落ちていない）。各国が力をつけてきた」

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。目標だった大会連覇に届かず、8強止まりは第6回大会にして初の屈辱。井端弘和監督が試合後の会見で「負けた現実がある」と受け止めた。

先発の山本由伸投手がいきなり2球で先頭打者弾を浴びる波乱の幕開けだった。しかし直後に大谷翔平投手がWBC初の先頭打者アーチですぐに試合を降り出しに戻した。3回には負傷交代した鈴木誠也外野手に代わって急遽2回から出場していた森下翔太外野手が勝ち越し3ラン。しかし6回に4番手の伊藤大海投手がアブレイユに痛恨の逆転3ランを浴びた。

「やっぱり力のあるチーム。最後まで手を抜かないようにやった」と振り返ったように、取っては取られる展開だった。井端監督は先発を託した山本について「イニング途中の交代は負担がかかるので60球をめどに変えた」と説明。「非常にストレートに強いバッターが多かった。ストレートを弾き返された」と相手打線の印象を語った。

東京ドームで行われた1次ラウンドは4連勝で1位突破。勢いよくマイアミに乗り込んできたはずだったが、早すぎる終戦となった。「決してメンバー的には（前回より落ちていない）。各国が力をつけてきた。出した投手は自信を持って出した。結果がそうなっただけ」と声を絞り出した。

2023年10月に監督に就任してから2年半。「短期でつくるチーム作りは非常に難しいと感じましたけど、来た選手は何ができるか考えてくれた。短期ですけどチーム作りはこちらとしてはやりやすかったと感じましたし、今まで呼んだ選手、来られなかった選手もいますけど、そういう選手には今までありがとうございましたという気持ちでいっぱいです」と思いを込めた。（Full-Count編集部）