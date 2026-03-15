明石家さんま（70）が、14日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。大阪・梅田の“巨大パイプ”出現による周辺道路の大渋滞に巻き込まれていたことを明かした。

11日に大阪市北区茶屋町の繁華街の路上で、下水道の工事現場の地下に敷設された「立坑」と呼ばれる巨大なパイプが地上に突き出て、周辺道路や新御堂筋の一部区間が通行止めになり、大渋滞になった。

さんまは「この前、久しぶりに大阪に用があって行ったら、御堂筋がたいへんやったな」と話すと、村上ショージが「さんまさん、見たんですか？」と尋ねると、「見た！」と即答。「なんでこんな日に大阪に来てしまったんや」と笑わせた。

新大阪からタクシーに乗車すると、運転手から渋滞で大阪市内へ行くには時間がかかると言われたが、さんまは「いつも20分で行くところを回り道、回り道で1時間半かかった」と説明した。

道中ではさんまだと気づいていなかった運転手から「お金、大丈夫ですか？」と尋ねられたが「あります」。タクシーを降りるときに、運転手はさんまと気づき「なんや、さんまさんか。（お金は）あるに決まっているやん」とオチをつけて笑わせた。