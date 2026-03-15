7人組アーティストグループXGが14日、サンドーム福井でワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」を開催した。

プロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、コカインの所持、使用の容疑で逮捕され、今回の公演が事件後初のステージ。駆けつけたファン1万人の前で「GALA」「HYPNOTIZE」など24曲をパフォーマンス。本編の最後とアンコールで7人がALPHAZ（アルファズ、ファンの総称）にあいさつした。

「アルファズの皆さん、今日は本当に最高に美しい宇宙時間を一緒に作ってくださり、ありがとうございました」（JURIN）

「こうしてアルファズの愛を感じることができ本当に幸せです」（HARVEY）

「うれしい時も苦しい時もどんな時も乗り越えて、今ここに立っています」（CHISA）

「そして、その隣にはいつもアルファズがいてくれました」（JURIA）

「皆さんがいてくれるから私たちは何度でも立ち上がれます」（HINATA）

「私たちは止まらず、これからもずっとずっと走り続けます」（COCONA）

「これからもアルファズと一緒にすてきな景色を見たいです」（MAYA）

何度も感謝し、アルファズとの思い入れが深い「JUST STAND UP！」で締めくくり、さらなる飛躍を誓った。

同ツアーは、国内公演のあと、アジア、北米、欧州、オーストラリア、中南米での開催を予定している。【阪口孝志】