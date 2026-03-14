「大相撲春場所・７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）

阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＮＨＫの相撲中継にゲストで登場。相撲愛溢れる解説が反響を呼んだ。

好角家の岡田顧問。実況アナ、解説の藤島親方らとともに勝負の鋭い視点で取り組みごとに語っていった。力士とも親交があり、場所前に義ノ富士、熱海富士と食事したエピソードを披露。先場所優勝決定戦で安青錦に敗れた熱海富士には「なんで負けたんやって聞いたら『首投げ』ですって。首どこあんねんって」と笑いながら明かし、その熱海富士が安青錦に勝利した一番では「強いね、強い。おーん。やっぱり熱海富士、重いよね」と、うなった。綱とりが絶望的となった安青錦については「そんなにうまくいかないですよね。そりゃ負けた方が今度は勝ってやろうと思うから。でもいいんじゃないですか。１回、横綱挑戦ダメだったけど、日本にきて今、一番いい経験をしてる。勝負ってそんな甘くないって。今後に生きてくると思いますよ」と慮った。

ＳＮＳなどでは「相撲解説者になれそうななぐらい詳しい」、「相撲詳しくて面白かった」、「岡田節が炸裂してるなぁ〜笑った」、「岡田さんの解説も楽しかった」と反響の声が上がっていた。