眞栄田郷敦、『ゴールデンカムイ』尾形百之助つながりの津田健次郎と対面「声がカッコいい」
俳優の眞栄田郷敦が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
眞栄田は凄腕の狙撃手・尾形百之助役を演じる。先日、アニメ版で尾形の声を担当する津田健次郎と眞栄田の対談が公開された。尾形の魅力について眞栄田は「ミステリアスで気になる存在。ギャップもある。でも、僕はここぞという時にキメてくるところ」としながら「アニメ版は津田さんの声がカッコいいことが大きい」と付け加えていた。
そのほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督も登壇した。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
眞栄田は凄腕の狙撃手・尾形百之助役を演じる。先日、アニメ版で尾形の声を担当する津田健次郎と眞栄田の対談が公開された。尾形の魅力について眞栄田は「ミステリアスで気になる存在。ギャップもある。でも、僕はここぞという時にキメてくるところ」としながら「アニメ版は津田さんの声がカッコいいことが大きい」と付け加えていた。
そのほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督も登壇した。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。