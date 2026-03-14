＜韓国土産、キムチはNG？＞「バカ寒いですね〜」に指摘。都会のルールって難しい！【第1話まんが】
私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしています。地元はここから新幹線で1時間くらいの県。たった1時間くらいで帰れる距離だし、近県なのだから、そこまで変わらないだろうと思っていましたが、なにもかもが違っていました。まず人が多い。そしてバスや電車がたくさんあるので車は必要ありません。駐車場代が高い。みんなオシャレ……いろいろあります。それでも上京して2年の間に、すっかり都会になじんだと思っていたのですが……。
私は、都会から新幹線で1時間ほどの距離にある、ちょっと田舎に住んでいました。このちょっとの差でそんなに変わるのか、と思っていたのですが、意外と知らないことがあったのです。それは、方言や生活スタイル、ご近所との関わり方などでした。
今まで当たり前だと思っていたことが、都会では違っていて、笑われたりしたことも。都会に出てきて2年、今まで少し苦労してきました。
自分は都会の人と変わらないと思っていたけれど、違うこともあると知り、日々苦戦してきたのです。
地元とは新幹線で1時間の距離なので、そんなに違うとは思っていませんでした。
でも都会に出てくると、自分が方言だと思っていなかった言葉を指摘されて、とまどうこともあります。
おしゃべりの内容も「ここまではOK、ここからはNG」が地元とは違うような気がするのです。
ほかの地方から出てきた人たちはどうしているんだろう……。
今では満員電車も慣れて、オシャレもして、自分ではどこからどう見ても都会の人間だと思うのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
私は、都会から新幹線で1時間ほどの距離にある、ちょっと田舎に住んでいました。このちょっとの差でそんなに変わるのか、と思っていたのですが、意外と知らないことがあったのです。それは、方言や生活スタイル、ご近所との関わり方などでした。
今まで当たり前だと思っていたことが、都会では違っていて、笑われたりしたことも。都会に出てきて2年、今まで少し苦労してきました。
自分は都会の人と変わらないと思っていたけれど、違うこともあると知り、日々苦戦してきたのです。
地元とは新幹線で1時間の距離なので、そんなに違うとは思っていませんでした。
でも都会に出てくると、自分が方言だと思っていなかった言葉を指摘されて、とまどうこともあります。
おしゃべりの内容も「ここまではOK、ここからはNG」が地元とは違うような気がするのです。
ほかの地方から出てきた人たちはどうしているんだろう……。
今では満員電車も慣れて、オシャレもして、自分ではどこからどう見ても都会の人間だと思うのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙