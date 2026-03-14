23歳の久常涼「69」で17位に浮上 松山英樹28位、金谷拓実は51位で決勝進出 オーバーグが「63」で単独首位
＜ザ・プレーヤーズ選手権 2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会は第2ラウンドが終了した。大会初制覇を狙う松山英樹は17位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」でホールアウト。トータル2アンダー・28位タイに後退した。
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「ファーマーズ・インシュランス・オープン」で2位など、今季トップ10入り3回の久常涼は5バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・17位タイ。3度目の出場で初めて週末に進み、上位を目指す。大会初出場の金谷拓実は4バーディ・4ボギーの「72」でトータル1オーバー・51位タイ。日本勢3人は決勝進出を決めた。単独首位に立ったのはツアー通算2勝のルドビク・オーバーグ（スウェーデン）。2イーグル・6バーディ・1ボギーの「63」をマークし、トータル12アンダーまで伸ばした。2打差の2位には松山と同組で回ったザンダー・シャウフェレ（米国）。3打差3位にはキャメロン・ヤング（米国）がつけている。前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）と2023、24年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はともにトータル1オーバー・51位タイで週末を迎える。62位タイまでの73人が決勝に進出した。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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