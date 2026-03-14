モデルの谷碧（27）が13日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「3rdDVDのジャケットが公開されました」と投稿した。

公開された3rdDVD「女神の誘惑」のジャケットとして衝撃的な白のハイレグショットを披露。胸元も大きく露出されたデザイン。さらに極端に布面積の少ない黒と白のマイクロビキニ水着ショットもアップし「予約受付が開始しているので皆さんゲットしてね」と願った。

ファンやフォロワーからも「超ハイレグ過ぎます」「ハイレグマクラーレン」「食い込みすぎ」「超絶セクスィ〜」「スタイル抜群」「曲線美がすごいね」「ゾクゾクワクワクドキドキ」「エッッッッッッッロ〜〜〜」「たまらない」「これは、ヤバすぎる」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。