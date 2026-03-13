カレーやナポリタン、焼きそばなどに目玉焼きをトッピングするのが大好きな筆者。しかし、トッピング用の目玉焼きを作るためだけにフライパンを出すのは正直めんどうです。

油が温まるまで待ち、焼き終わったらフライパンを洗う。たった1個の目玉焼きのために、この工程は少し手間に感じていました。

しかし、3COINSの「目玉焼きクッカー」は、電子レンジでチンするだけで目玉焼きができると知って即買い。目玉焼きを作るのがめんどうに感じていた筆者の悩みを、一蹴してくれそうです。

水とチンだけの簡単調理

目玉焼きクッカーは、卵と水と電子レンジさえあれば調理を開始できます。

まずは小さじ一杯の水を入れて、容器を濡らします。

Photo:ますえい

そこに、卵を一つ入れます。

Photo:ますえい

黄身にフォークを刺して穴を空けます。穴を空けるのを忘れると、電子レンジのなかで卵が破裂して大惨事に。せっかくの簡単調理なのに、普通に焼く以上に手間がかかって本末転倒になりかねません。気をつけよう！

Photo:ますえい

電子レンジは500Wで約50秒、600Wで約40秒調理します。

調理時間はあくまでも目安なので、出来具合を見ながら調整した方がヨシ。それにしても、電子レンジ調理だと焼き加減って難しいですね。扉を開けながら調理できないですし、フライパンのように焼きながら確認できないのがちょっとしたデメリットです。

Photo:ますえい

待ち時間でスマホをいじっている間に完成！穴を空けたので黄身の形は崩れちゃいました。

Photo:ますえい レシピ通りでも結構熱が通るので、半熟が好きな人は500W30秒くらいに設定するのがいいかも

フライパンと目玉焼きクッカーで仕上がり具合を比較してみました。

Photo:ますえい

フライパンで作ると白身にしっかり焼き目がついて、表面積も広くなります。

一方、目玉焼きクッカーはプルプルして淡白な印象。マクドナルドのエグチの卵みたいな感じです。サイズがコンパクトになるのは、朝食の食パンの上にも乗せやすくて良いですね。

目玉焼きトッピングの心理的ハードルが下がった

これだけ目玉焼きが簡単に作れると、料理にトッピングする心理的ハードルもぐっと下がります。油が温まるまで待たなくていいし洗い物も楽だから最高です。

Photo:ますえい

水だけで調理できるのもすごくないですか？ 油で焼かないので、少しヘルシーな印象です。ダイエット中でも目玉焼きへの罪悪感がぐっと減ります。

めんどうだっただけど、どうしてもトッピングしたかった目玉焼き。目玉焼きクッカーを導入し、たった40秒で料理がワンランクアップしました。