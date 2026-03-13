小沢健二、全国ツアーで16年ぶりに「カローラIIにのって」披露へ 今夜のYouTube生配信で選曲の意図など語る
歌手の小沢健二が、13日午後10時からYouTubeライブ「ここ出ます！ 月と街のAidade」を生配信する。これに先がけ、4月から始まる全国ホールツアー「月と街のAidade」で、1995年リリースの「カローラIIにのって」が約16年ぶりに演奏されることも発表となった。
【写真】どんな内容に…ツアー『月と街のAidade』キービジュアル
「ここ出ます！ 月と街のAidade」と題したこの配信は、4月から始まる全国ホールツアー「月と街のAidade」の予習的な内容。配信では小沢がリアルタイムでガシャガシャと打ち込むタイプライターの文字映像をメインに、本人が「自伝的なライブ」と語るツアーの片鱗が明かされるほか、ライブ会場で観客全員に配布される「ひみつ小道具」も一部紹介される。小沢はこのアイテムについて「お洒落なのができました」とコメントしており、ひみつ小道具はなんらかの服飾品と思われる。さらに配信ではここでしか観ることができない秘蔵のライブ映像も届けられる予定だ。
また1995年リリースの「カローラIIにのって」が今回のツアーで約16年ぶりに演奏される。前回2010年のライブではアラブ音楽風の異色のアレンジで披露されたこの曲が改めて原曲に基づく形で演奏されるとのこと。選曲の意図などは本日の生配信にて小沢自身の言葉で語られる。
同楽曲は、1995年1月1日にリリースされた小沢の6枚目のシングル。タイトルにもあるトヨタ『カローラII』のCMソングとして起用され、「オリコン週間シングルランキング」では最高2位（1995年1月23日付）、累積売上82.1万枚（2026年3月16日付現在）の大ヒットを記録した。
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート
「オリコン調べ（2026年3月16日付現在）」
■小沢健二コメント
13日（金）夜10時からYouTubeライブ「ここ出ます！ 月と街のAidade」をやります。
今回のツアーは自伝的で、つまりは気持ちのアップダウンについてで笑、その中で95年の大ヒット曲『カローラIIにのって』をやります。その話など。
あと、ひみつ小道具の一つを初見せ。約束どおり、お洒落なのができました。本番のライブはこれをして、脱出ゲームのように進んでいきます… エンタメで、インスタレーションです。
正規のツアー最終日（キレキレの予定）は5/15です。18日のアンコール公演はツアーの通常セットリストに加え、広島と福岡でやった「即興の弾き語り」を入れるので、少し長くなります。フィギュアスケートで言えば、エキシビションも入れて… アンコール公演のチケット、先行受付中です！
■開催概要
全国ホールツアー「月と街のAidade」
大阪
2026年4月26日(日) フェスティバルホール
開場17:00／開演18:00
福岡
2026年5月1日(金) サンパレスホール
開場18:00／開演19:00
広島
2026年5月2日(土) 上野学園ホール
開場17:00／開演18:00
名古屋
2026年5月4日(月・祝) 愛知県芸術劇場大ホール
開場17:00／開演18:00
京都
2026年5月8日(金) ロームシアター京都 メインホール
開場18:00／開演19:00
東京
2026年5月14日(木)・15日(金) SGCホール有明
開場18:00／開演19:00
＜アンコール公演＞
東京
2026年5月18日(月) SGCホール有明
開場18:00／開演19:00
