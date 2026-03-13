4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』に鈴鹿央士が出演することが決定した。

本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。脚本は、『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）や『ウォーターボーイズ』シリーズ（フジテレビ系）などのコメディから、『華麗なる一族』（TBS系）、『日本沈没―希望のひとー』（TBS系）、『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）などの人間ドラマまで手がける橋本裕志が担当する。

富と名声を手に入れた上層社会に生きていたが、ある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生する根尾光誠を高橋、英人の幼なじみの池谷更紗を中村アンが演じる。

根尾光誠（高橋一生）は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長で、そのビジネス手腕でさまざまな事業で成功を収めた青年実業家。しかし、業界の頂点に君臨する野望のためなら手段を選ばず、世間では「冷酷無比」と評されるまでに。そんなある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずが、なぜか目覚めた光誠は時代を遡った2012年の世界にいた。しかも、寂れたシャッター商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子・野本英人に“転生”。 突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意。やがて、苦境に立つ庶民の立場で、富と名声を極めた上層階級と対決していくことに。

鈴鹿が演じるのは、光誠のもとIT企業「NEOXIS」の創業メンバーとしてともに歩み、若いながらも役員として光誠が信頼を寄せている友野達樹。創業当時は福祉ネット事業から始まり、「FOR THE PEOPLE」という理念を掲げて若き慈善活動家として活躍する光誠を尊敬し、支えてきた友野。だが、いつしか光誠の目標はIT業界の頂点に君臨することへと変わり、その野望のためなら手段を選ばない光誠に、友野は疑問を抱き始める。友野は“転生”して生きることを決めた光誠の運命を左右するキーパーソンとなる。

高橋と鈴鹿は本作が初共演だが、鈴鹿はこれまで高橋の作品をいくつも見てきたそうで、「ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方なのか知っていけるのが楽しみです！」と早くもテンションを高めている様子。また脚本にもほれ込んでいるようで、「素直に『おもしろい』というのが最初の印象でした。転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあり、何より僕は、途中から転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが脚本の時点で感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました」と語った。鈴鹿にとって本作は、実は1年4カ月ぶりの地上波ドラマの出演となるそうで、「ちょっと緊張していますが…頑張ります！」と意気込んだ。

あわせて、光誠（高橋一生）と友野（鈴鹿央士）の2ショットビジュアルが公開。まさに上層社会のエリートの2人が写し出されているが、その表情をよく見ると、涼やかさを見せる光誠の隣で、友野の瞳には静かなる闘志が。似て非なる2人の関係はどのように変化していくのか。

鈴鹿央士（友野達樹役）コメント脚本を読んだ際の印象素直に「おもしろい」というのが最初の印象でした。転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあったり、何より僕は、転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました。いろんな要素がとてもうまく盛り込まれているんです。僕自身もまだ誰が犯人か知らないので、「誰なんだろう？」と考察しながら読んでいます。

主演の高橋一生とのお芝居で楽しみしていることいろいろな作品で拝見してきた方なので、「現場にどういらっしゃるのかな？」などお芝居の本番だけではなく、それ以外の時間も含めて高橋さんとご一緒できるということが、まず幸せなことだなと思っています。ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方か知っていけるのが楽しみです！

自身が思う今作の見どころ監督とお話しした際に、「キャラクターの色や関係性の間には余白があるので、そこを埋めていくのはお任せします」とおっしゃっていました。脚本の時点で人の温かみやサスペンス、ミステリーといった要素がしっかりあるからこそ、その余白の部分を生きた人間が色づけしていくことでさらに魅力が詰め込める作品だと思いますし、絶対より一層おもしろくなると思います。本当に素敵なキャストの方々が集まっているので、先輩方がその余白をどう色づけしていくのか、放送を楽しみにしていてほしいです。

視聴者にメッセージ「誰が犯人なのか」というこの作品の1つの核になる部分は、皆さんも見ながらぜひ推理していただきたいです。お茶の間で和気あいあいと見ることができるドラマだと思いますし、次の日の学校や職場で「昨日見たよ！」という話ができる、いい温かさとおもしろさがある作品だと思うので、いろんな人と共有しながら楽しんでいただきたいなと思います。僕自身は1年数カ月ぶりの地上波ドラマなので、ちょっと緊張していますが...頑張ります！（文＝リアルサウンド編集部）