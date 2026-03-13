野球日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手（32＝ソフトバンク）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。ここまで本来の姿を見せられていないが「出るのあれば結果にこだわってやっていきたいなと思います」と言葉に力を込めた。

1次ラウンド3試合に出場し12打数無安打。最終戦となったチェコ戦は欠場し、米国の地に足を踏み入れた近藤は「ずっと調子良いわけでもないですし、本当に来ちゃいけない時に来たなって感じですけど」と苦笑い。それでも「（侍メンバーに）選ばれているんで。結果にこだわって…ではないですけど、出るのあれば結果にこだわってやっていきたいなと思います」と表情を引き締めた。

準々決勝の相手はベネズエラ。3年前にしびれるメキシコ戦を経験している頼れるベテランは「完全にアウェーな感じの雰囲気になると思うんで。前回（23年大会）のメキシコ戦もそうでしたし…のまれない雰囲気と、自分たちの準備して日本の野球をすることが大事かなと思います」と意気込みを語った。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（日本時間15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。