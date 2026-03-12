¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢4·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¤ì¤Ó¤Æ¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤¬·èÄê¡ª
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢4·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ì¤Ó¤Æ¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤ËWSS playground¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×300ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖNEEDY GIRL OVERDOSE¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ë¥Ç¥£¥¬¡Ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤¬·èÄê¡¢2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:30¤è¤êTOKYO MX¡¢BS11¡¢WOWOW¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷¡¢¤µ¤é¤ËABEMA¤Ë¤Æ4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:30¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë-Ä¶¤Æ¤ó¤Á¤ã¤óver.-¤ÈËÜPV¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¼ê³Ý¤±¤ëED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ì¤Ó¤Æ¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëËÜPV¤â¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥³¥á¥ó¥È¡ä
Ã¯¤â¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¶õ¤ÃÏ¡£¹¥¤¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆË½¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿Èó¸½¼Â¤ÎÌµÃá½ø¡£»ä¤Î¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÄÌÃÎ¤È¹¹ð¤ò²ð¤·¤Æ¸½¼Â¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¤Æ¤¬°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê²¿¤«¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï°¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤³¤Ë¿á¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÃ²¤¤¹¤é¡¢¤â¤Ï¤äµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡ÖNEEDY GIRL OVERDOSE¡×
2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)24:30¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢WOWOW¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
ABEMA¤Ë¤Æ4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:30¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
BS11¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
WOWOW¡§4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê Ëè½µ²ÐÍË24:00¡Á¡ÊÁ´ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¤Ë¤Æ4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË24:30¡ÁÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§WSS playground
´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÀ¯¶½¡ÊYostar Pictures¡Ë
¸¶°Æ¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦´Æ½¤¡§nyalra
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤ªµ×¤·¤Ö¤ê
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾³¤¸»Ì¡¢Éð°æ¹ÈÍþ¡¢À¶¿å³¤ÅÔ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎÓ ÎµÂÀ
3DCG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§´ÝËÜ ·°¡¢¼ò°æ Ì´¡¢ÊÒÌîÂÀÊå
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£Ä¾ÅÐ
3DCGÀ©ºî¡§CHOTOTU
ÆÃµ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Æ¥¤¥é¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
ÊÔ½¸¡§Ìø ·½²ð,ACE
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¸â ·ò¹°
²»³Ú¡§DE DE MOUSE¡¢¸¶¸ýº»Êå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ Ê¸Íµµ®
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾åÌî Îå
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
À©ºîÅý³ç¡§°ð³ÀÎ¼Í´
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ÌÚÂ¼µÈÎ´
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Yostar Pictures
¼çÂê²Î
OP¥Æ¡¼¥Þ¡§Aiobahn ¡Ü81¡ÖINTERNET ANGEL¡×¡Ê¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ED¥Æ¡¼¥Þ¡§¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¤ì¤Ó¤Æ¡¼¤·¤ç¤ó¡×¡ÊEchoes¡Ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Ä¶ÀäºÇ¤«¤ï¤Æ¤ó¤·¤Á¤ã¤ó¡§
¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¦¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡§Àî¸ýè½Æà
¹öé¬é¯Èþ·ì²Ú¡§ÄÇÌ¾ºù·î
Ç©󠄀ÃÒ²Ò¤µ¤Þ¡§À±´õÀ®ÁÕ
¤«¤Á¤§¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¡§
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
ºÇ¶¯¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¾µÇ§Íßµá¶¯¤á¤Ê½÷¤Î»Ò¤È¡¢Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ô¡×¤Î30Æü´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¡£2022Ç¯1·î¤ËSteamÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×300ËüËÜ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¡£´ØÏ¢³Ú¶Ê¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯4·î¡£¤³¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿ÎáÏÂ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¾È¤é¤¹¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¨¡¨¡¡ÖÄ¶ÀäºÇ¤«¤ï¤Æ¤ó¤·¤Á¤ã¤ó¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÄ¶¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¿ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ëYostar Pictures¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¤ä¡ØNew PANTY & STOCKING with GARTERBELT¡Ù¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÃæÅçÀ¯¶½¡ÊYostar Pictures½êÂ°¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡É¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢Ëë¤ò¤¢¤±¤ë¡£
¡ã¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä Profile¡ä
2014Ç¯º¢¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³Ú¶Ê¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Âè74²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£WEST., À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤, SUPER EIGHT, LiSA¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¡¢¡Ö¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGEMN¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¶¤·¤¿³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
