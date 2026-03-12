米空軍のウィリアム・ニール・マッカスランド退役少将/US Air Force

（CNN）UFO（未確認飛行物体）伝説で長年知られる基地を指揮した経歴を持つ米空軍退役少将、ウィリアム・ニール・マッカスランドさん（68）が2週間近く行方不明になっていることが分かった。ニューメキシコ州ベルナリオ郡の保安官事務所によると、当局は市民に捜索への協力を呼び掛けている。

保安官事務所の発表によると、マッカスランドさんは2月27日午前11時ごろ、同州アルバカーキの自宅を徒歩で出たのを最後に家族や友人と連絡が取れなくなった。保安官事務所はCNNの取材に、携帯電話は自宅に残されたままだったと明らかにした。

保安官事務所は失踪の翌日、シルバーアラート（高齢者が行方不明になった時に使用される警報）を発出しており、いまも解除されていない。詳細は不明だがマッカスランドさんは「健康上の問題」を抱えているといい、捜索の緊急性は一段と高まっている。

当局はマッカスランドを発見するため、近所への広範な聞き込みや聴取、連携した捜索活動を実施。保安官事務所は、近隣の600世帯以上の住宅所有者に連絡を取ったとしている。

保安官事務所によると、マッカスランドさんは身長約180センチで、白髪交じりの髪に青い目を持つ。「熱心なアウトドアの愛好家」で、アルバカーキのノースイーストハイツ地区やサンディア山脈の麓（ふもと）でハイキング、ランニング、サイクリングをするのが趣味だという。

保安官事務所は「彼の経歴や既存の協力関係に基づき、複数の機関と緊密に連携している」と説明。連邦捜査局（FBI）アルバカーキ支局やカートランド空軍基地と連携していることを明らかにした。FBIは捜索への関与を認めた。

空軍によると、マッカスランドさんは米軍の中でも特に機密性の高い役職をいくつか務めた経歴を持つ。米空軍士官学校やマサチューセッツ工科大学（MIT）、ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大学院で学位を取得した宇宙工学の技術者であり、キャリアを通じて様々な高位のポストを歴任した。

国防総省のGPS（全地球測位システム）計画の主任技術者、宇宙配備型レーザー計画室のシステムプログラム責任者、国防総省の特殊プログラム責任者を務めたほか、ライト・パターソン空軍基地の空軍研究所を率いた経歴も持つ。空軍は否定しているものの、この基地は長年、「ロズウェル事件」に関連する地球外由来の残骸が保管されていると噂（うわさ）されてきた。

退役後のマッカスランドさんは、パンクバンド「ブリンク182」のミュージシャン、トム・デロングさんが共同設立した未確認空中現象（UAP）の調査を手掛ける企業「トゥー・ザ・スターズ」と仕事をしていた。

CNNは空軍やマッカスランドさんの家族にコメントを求めている。

マッカスランドさんの失踪のわずか数日前、トランプ大統領はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、地球外生命体やUFO関連の政府記録を公開するよう国防総省などに指示したことを明らかにしていた。

国防総省の元情報将校で、現在はUFOに関する機密情報の公開を提唱しているルイス・エリゾンド氏はCNNの取材に、「軍の元高官が特に狙われたケースでないことを祈り願っている。彼本人のためにも、愛する家族のためにも、近いうちに健康で幸せな姿で見つかってほしい」と語った。

また「彼の失踪がUAP研究への過去の関与と関係しているかどうかについては、臆測する前に、法執行機関が必要な時間をかけて捜査するのを待った方が良いだろう」と言い添えた。

マッカスランドさんの妻、スーザン・マッカスランド・ウィルカーソンさんはフェイスブックへの投稿で「ニールが短期間、UFOコミュニティーと関わりを持っていたのは事実」と説明しつつ、「だからといって拉致する理由にはならない。ロズウェルでの墜落後にライト・パターソン基地に保管されていたという宇宙人の遺体や地球外由来の残骸について、ニールが特別な知識を持っているわけではない」とつづった。

ウィルカーソンさんによれば、夫に認知症はなく、「混乱したり見当識を失ったりすることはなかった」という。

マッカスランドさんは13年近く前に退役しており、「昔の機密情報を聞き出す目的で連れ去られたとは考えにくい」とウィルカーソンさんは指摘している。