人間が作る最後のSNS？謎の新サービス「POPOPO」発表へ　庵野秀明氏、ひろゆき氏らの名も

「AI時代を前に人間が作る最後のSNS」を掲げた謎の新サービス「POPOPO」の発表会が、3月18日の昼12時から開催されることが告知されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

発表会の登壇者は庵野秀明氏、GACKT氏、西村博之（ひろゆき）氏、手塚眞氏、川上量生氏です。

現時点で明らかになっている情報は少なく、発表会の告知と同時にXやYouTubeで公開された動画からは「AI時代を前に人間が作る最後のSNS」「カメラのいらないテレビ電話」といったことが分かるのみです。

また、制作者としては手塚眞氏、深津貴之氏、有馬トモユキ氏、加藤圭氏、岩城進之介氏が名を連ね、登壇者も含め各業界の著名人が多く関わっていることがうかがえます。

そのほか、ティーザーサイト上には制作者のコメントを掲載。そのなかで手塚氏は「普通の会話をエンタメにしたいんだと言われて、これはすごい面白い、次の時代だと思った」、岩城氏は「全く新しいVRのサービスができた」などと述べています。

サービス発表会は3月18日の昼12時から、「POPOPO」の公式YouTubeチャンネルにて生配信されます。

＜参考・引用＞

POPOPO公式ティザーサイト（popopo.com）

POPOPO公式X（@official_popopo）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031211.html