Metaが独自開発のAIチップ「MTIA 300」「MTIA 400」「MTIA 450」「MTIA 500」を一斉に発表、2年以内に全種類稼働予定

Metaが独自開発のAIチップ「MTIA 300」「MTIA 400」「MTIA 450」「MTIA 500」を一斉に発表、2年以内に全種類稼働予定