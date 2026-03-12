どんな姿勢でも空中操作！ワイヤレスハンディマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売した。
■どんな姿勢でもらくらく空中操作ができる
どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動く。椅子やソファ、ベッドでリラックスしながらの動画/漫画視聴、ブラウジングにピッタリ。
電子書籍のページめくりや、iPadでテレビに動画を映す際や、スマホ用VRゴーグルでの操作に便利だ。
■多彩なボタンを搭載
ホイールもついているので、スムーズなスクロールが可能だ。新しくメディアコントロールボタンが搭載され、動画の視聴などに便利になった。メディアコントロールボタンは、再生、一時停止、トラック操作、音量の上げ下げが可能だ。
■カウント切り替え機能を追加！
利用者の要望に応えて、カウント切替え機能を追加した。カウントは800、1200、1600、2000での切替えが可能だ。
■プレゼンモードを搭載
会社でのプレゼンでも快適に使用可能だ。PowerPoint、Keynoteなどでページ送り・戻しやフルスクリーン、ブラックスクリーンといったプレゼン操作ができる。メディアコントロールボタン搭載なので、動画の入ったスライド操作にも最適だ。
■Bluetooth・USB Aレシーバーでの接続に対応
接続方式は、Bluetoothとワイヤレス2.4GHzに対応し、切替えて使用できる。パソコン、タブレット、スマートフォンなどの幅広い機器に対応する。
■いろいろと使いやすい仕様
ドラッグ＆ドロップに対応しているので、フォルダやファイルの移動などに便利だ。付属の充電用USB Type-Cケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できる。
レシーバーは背面ケースに収納可能だ。スティック部分はソフトな素材を採用している。
どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」
