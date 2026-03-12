松村沙友理、第1子出産を報告「抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」 昨年12月、年上の一般男性との結婚＆妊娠を発表
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、自身のインスタグラムにて、第1子出産を報告した。
【写真】素敵な花と直筆で…幸せを明かした松村沙友理
投稿では、2枚の写真を公開。1枚目に花の写真、2枚目に文書を公開し、「ご報告」と書き出し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ。最後に直筆で、自身のサインを添えた。
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。その後に更新した自身のYouTubeチャンネルでは「今はですね、このお仕事が大好きなので、自分の体と赤ちゃんのことを第一優先で考えさせていただいて楽しくお仕事を続けさせていただいております」と語り、今年1月には福島県を旅する動画を公開し、元気な様子を伝えていた。
1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。
【写真】素敵な花と直筆で…幸せを明かした松村沙友理
投稿では、2枚の写真を公開。1枚目に花の写真、2枚目に文書を公開し、「ご報告」と書き出し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ。最後に直筆で、自身のサインを添えた。
1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。