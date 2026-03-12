【永田 雅乙】串カツ田中の新業態「レアメンチ」に保健所が立ち入り調査をしていた…店側は「衛生管理に問題なしとの判断をもらった」と回答、気を付ける点は

居酒屋チェーン「串カツ田中」を手がける串カツ田中ホールディングスは、3月1日、新たに「ユニシアホールディングス（以下、ユニシアHD）」へと社名を変更した。

新社名の「ユニ（UNI）」はひとつ、「シア（SEA)」は海を表し、総じて、世界に愛される「グローバルライフスタイル企業」へと進化する強い意志が込められているという。同月9日に開かれた記者会見では、代表取締役会長兼社長の貫啓二氏自ら登壇し、第二の創業期として、“串カツ田中依存”からの脱却”を目指すと語った。

そんな新たな船出のタイミングに、ある情報が入ってきた。つい最近、同社が立ち上げた、いわゆる「レア肉」をウリにした新業態にオープン早々、保健所が“立ち入り調査”を実施したというのだ。

客自身が焼いて“育てる”レアメンチとは…

今回、保健所の立ち入り調査が行われたのは、ユニシアHDが新業態として2月7日、埼玉県・さいたま市大宮区にオープンした「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」（以下、ザ・メンチ）だ。

編集部の取材に対して、同社の広報担当者はこう回答した。

「オープン後、メディアに取り上げていただいたことで、保健所へ1件お問い合わせがあり、その関係で立ち入り調査を受けました」

そもそも、この「ザ・メンチ」とは、他の飲食店が提供するメンチカツとどう違うのか。

ユニシアHDの公式プレスリリースよれば、〈最大の特徴は、厳選した和牛100％の極上メンチカツを最大限にお楽しみいただくために取り入れた、今までにないメンチカツの“新しい食べ方”です。お客様ご自身が卓上の鉄板で断面を焼くことで、お好みの焼き加減に「育てる」エンターテインメント性を取り入れました。〉としている。

これだけだと、いまいちピンとこない読者も多いはずなので情報を補完すると、同店の基本メニューは『和牛メンチカツ定食』のみだ。内容は和牛メンチカツ3個・ごはん・オニオンスープ・キャベツとなっており、メンチカツ以外がおかわり無料。値段は税込1980円となっている。

ちなみに、メンチカツは店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた「和牛100％」を掲げているほか、ごはんも羽釜で炊いたもの。調味料も、塩・ソース・おろしポン酢・青唐辛子・自家製デミグラスソースを取り揃えるなど、同店ならではのこだわりも多い。

ただ、問題となったのは、このメンチカツを「育てる」という工程だ。

「全然火が通らない」そのまま食べる客の姿も

外食専門コンサルタントの永田雅乙氏は、オープン当初から来店客の話を聞いていて、「ザ・メンチ」の調理過程に不安を抱いていたという。

「店内で揚げられたメンチカツそのものは、すでに店内で揚げられてものですが、中はほぼレアの状態です。これを一人ひとつ提供されるコンロと卓上の鉄板を使って、お好みに焼いていくわけですが、あまりに中が真っ赤すぎて、イメージ写真のように半分の状態にしても全然火が通らないのです。

仕方なく、さらに半分の4分割にして、なんとか火を通そうとするんですが、そうすると、もはやメンチカツの原型を留めないほどボロボロになってしまう。従業員の方に聞いても『よく焼いてお召し上がりください』と言うだけで、具体的な指示もほとんどなく、中には提供時のレアな状態のまま食べてしまうお客さんもいたそうです」

周知の通り、メンチカツではないが、同じく牛ひき肉を使った、中心部が赤い状態で提供される「レアハンバーグ」がここ最近、巷で人気を集めている。

しかし、牛ひき肉は肉をミンチ状にする際、肉の中まで大腸菌など病原菌が入り込むリスクがあるのも事実。厚生労働省もサイトで「多くの病原体は75度で1分間以上の加熱で死滅することから、中心部までしっかり火を通すことが重要」としている。

2024年8月には、「飲めるハンバーグ」が人気を博していた千葉県船橋市の飲食店で、腸管出血性大腸菌O157による食中毒事故が発生。5名が入院する事態となったことは記憶に新しく、「レア」と聞いただけで不安になる人も少なくない。

では、今回のレアハンバーグならぬ、レアメンチの衛生管理は問題ないのだろうか。

本社は「保健所より問題ないとの判断」と説明

あらためて今回の保健所による立ち入り調査の内容を、ユニシアHDの広報担当者に伺った。

「当店の提供オペレーション（1個目を提供後、スタッフがカット。レアの状態を見せながら、『このようにレアになっているため、断面を下にして鉄板でよく焼いてお召し上がりください』とお伝えする手順）について説明し、保健所より問題ないとの判断をいただきました。

さらに、食中毒（交差汚染）のリスクを徹底して排除するため、お客様が使用する器具についても、カットに使用したナイフとフォークでそのまま喫食することを防ぐため、『カットはナイフ・フォーク、お召し上がりの際はお箸をお使いいただく』旨を、スタッフからの口頭説明と、メニューの注意書き（※編集部注：下画像の赤枠部分）の両面で徹底しております」

結論から言えば、「ザ・メンチ」に対する保健所のチェックは無事クリアしたとのことだった。また、それ以外にも同店はHACCP（各原料の受入から製造、製品の出荷までのすべての工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づき管理する国際的な衛生管理手法）に基づき、あらゆる角度から衛生管理体制を整えているという。

具体的には、「冷蔵庫の温度管理を毎日チェックし、仕込みは肉を常温放置せず速やかに行い、ミンチ機・成型機は使用後すぐに洗浄することを徹底。連続使用する場合は、部品交換を実施して常に清潔な状態を維持しています」（前出・広報担当者）としている。

また、最も懸念されていた“中まで本当に火が通っているのか？”という疑問についても、「180度の油で4分揚げ、その後カットして断面を鉄板（150〜200度）で焼く、という調理・提供フローを徹底しています」（同）として、万全に対応済みという姿勢を強調した。

レア肉ブームを背景に生まれた新業態「ザ・メンチ」。その衛生面については、ひとまず保健所の“お墨付き”ということなのだろう。あとは串カツ田中に次ぐ、新たな柱となるかどうか――今後はそこにも注目していきたい。

