家事育児に介護…ハイスペックを求められる「ケアワーク」。日本で多くの女性が直面していること

2025年に公開された映画『女性の休日』をきっかけとした「女性の休日PROJECT」が立ち上がり、3月8日の国際女性デーをはさむ3月6日から12日まで自主的なイベントが3月4日時点でも210以上開催されている。

FRaUでは、3月5日、「女性の休日WEEKのキックオフ」ともいえるイベントを、ジャーナリストの浜田敬子さんの声掛けから、NewsPicks for WEと共同で開催した。それが、「浜田敬子さん、鳥飼茜さん、能條桃子さんと「女性の休日」しませんか？日本をアイスランドに近づけるための大ブレスト会議」だ。

ジェンダーギャップ解消のために必要なことは？

イベントでは4つのセッションが行われた。浜田敬子さん、鳥飼茜さん、能條桃子さんの講演のほか行われたのが「私たちは男性を愛してる。でもちょっと変わってほしいだけ〜みんなで考える「こうなったらいいな」妄想セッション」だ。「私たちは男性を愛してる。でもちょっと変わってほしいだけ」というのは、映画『女性の休日』に出てきた言葉でもある。

アンケートでは、80名の参加者の方々に「以下のキーワードで何を改善すれば、ジェンダーギャップが解消されると思いますか？ 3つまで選んでください」という質問をした。

〇ケアワークの負担（家事育児、介護など）

〇会食・ゴルフで決まることの多い仕事

〇長時間労働

〇クオータ制

〇男性育休100％

〇選択的夫婦別姓

〇その他

選択的夫婦別姓、ケアワーク、長時間労働

アンケートで1位になったのは「選択的夫婦別姓」。2位は「ケアワークが女性にまかされがち」3位は「長時間労働」と続く。

ではこれらの選択肢を解説するために、国際女性デーの本日から3日にわたり、過去の記事をピックアップしていくつか紹介していこう。第1回は「選択的夫婦別姓」、第2回は「長時間労働」についてお届けした。第3回は2位の「ケアワーク」についてお伝えする。

『女性の休日』とは

その前に映画『女性の休日』について簡単にご説明しよう。これは2025年10月25日からロングランを続けているドキュメンタリー映画だ。この映画は、アイスランドで1975年10月24日に国民の9割の女性が一堂に会した「伝説の一日」の背景を伝えている。

アイスランドはジェンダーギャップ指数16年連続1位となっているが、50年前は男女の賃金格差も同じ仕事をしても女性は男性の6割しかもらえていなかったし、女性は18歳になったら結婚しろ、夫より早く起きて化粧をし、家事育児をしろ、船長や弁護士にはなれないと言われていた。ジェンダーギャップ指数118位の日本と同じなのだ。

この日、同じ仕事をしても女性は男性の6割しか賃金をもらえなかったり、ケアワークを押し付けられたり、好きな仕事に就くことすら許されない状況を、女性たちは訴えた。そして男女賃金格差を是正する法律制定につながっていったのである。

家事育児や介護…「ケアワーク」のもやもや

家事育児についての「もやもや」が話題になり、共感の声がSNSにあふれたドラマが、2025年3月に放送された多部未華子さん主演の『対岸の家事〜これが私の生きる道〜』（TBS系）。朱野帰子さんの小説『対岸の家事』を原作とする本作は、「家事育児」という無償労働の現実を、専業主婦・子持ちのワーキングマザー・育休中の男性・要介護の親を抱える独身のキャリアウーマン等々、様々な立場から伝える。

専業主婦家庭と共働き家庭の世帯数は1990年半ばに逆転し、2020年には共働き世帯が倍以上となっている中、本作は「家事育児」だけではない、無償労働が支えている社会の現実が浮かび上がった。家事育児は「24時間年中無休」だということも明確に描いた。FRaUwebでは著者の朱野さんのインタビューと、小説からの抜粋記事を出し、大きな反響を受けた。

専業主婦の詩穂が、ワーキングママの礼子と児童館で出会い、「仕事は何をしているの」と問われて「家事と育児です」と答え、場がシーンとなる場面があった。そのあと礼子が友人たちに「専業主婦なんて絶滅危惧種よね」と語るのを詩穂が聞いてしまうのだが、朱野さんが知人から聞いた実際のエピソードをベースにしているようだ。

「男性の育休に理解がない会社は、男性の介護休暇にも理解がないはず」

インタビュー前編「専業主婦は絶滅危惧種なのか―家事育児だけじゃない「無償労働」の力とは」（朱野帰子／2021年6月）

インタビュー後編「「育児休暇取れない問題」より深刻？「大介護時代」に必要なこと」（朱野帰子／2021年6月）

「24時間年中無休―『わたし、定時で帰ります。』著者が描く家事育児の壮絶」（朱野帰子／2021年6月）

家事育児や介護という「ケアワーク」をまとめて考えるきっかけにもなったのではないだろうか。

50代の女性「いつになれば自分のためにすごせるのかな」

家事育児と介護という「ケアワーク」のリアルを伝えてくれたマンガがある。入江喜和さんの『みっしょん』だ

認知症の母の介護や、仕事、子育て、何もできない夫のお世話まで……身の回りに溢れるいろんな対応に明け暮れる日々を送る主人公が、54歳にして運転免許取得のために挑戦を始めるという物語。

SNSでは「生きる希望が湧いた」「キャラクターの背景にリアリティがある」「絵も人物描写も上手い」「中年女性の心情描写が素晴らしい」といった読者の反応が相次いでいる本作を描いた背景を著者の入江喜和さんに聞き、1話の試し読みを行ったところ、とても多くの反響があった。

ほぼ引きこもり状態の22歳になる長男・祥太郎とのコミュニケーションの難しさや、介護、仕事、何にもできない夫のお世話……身の回りのいろんなことに追われる毎日に「これをあと何日 何ヵ月 何年続ければ 私はーー『私のための1日』を送れるようになるのかな」と考えるようになる。

そう、ケアワークに従事する人は、自分のための時間を作ることが難しいことが、改めて目の前に突き出されるのだ。

本作は入江さんご自身の体験も元にしているという。同居している母親が認知症となとなって事も家事も以前と同じようにこなすのは至難の業。足腰の弱った母を病院に連れて行くのもひと苦労で、そんな時はやっぱり車がうちにあればと思い、50代半ばで自分も教習所に通うことになったのだという。

第2回で紹介したように、日本ではいまだ過労死が減っていない。過労死の原因は長時間労働だと言い切れないが、残業時間規制をしてもなお、長時間労働がなくなっていないのだ。そのため、夫が長時間労働だと妻がケアワークを一手に担うことになる。その悪循環に陥ってしまう。

日本の女性は頑張りすぎる？

3月5日のイベントでも、日本家事育児時間について話題にのぼった。

2021年のOECD調査では、日本人の平均睡眠時間は33ヵ国中ワースト2位で、とくに40代〜60代の女性の睡眠時間が少ないという。まさにさきほどご紹介したマンガ『みっしょん』は54歳の女性の話だ。さらに前出のOECD調査を見ると、フルタイム勤務の夫婦での「無償労働時間」の平均時間を見ると、その男女差が日本は一番高い。

長時間労働も大きな原因のひとつだが、日本で求められる家事のレベルの高さが高いのでは、という意見も出た。そんなときとても多くの共感を得たのが、料理家・コウケンテツさんによる「日本の家庭料理はハイスペックすぎる。世界の食卓は意外と質素」という記事だった。

コウケンテツさんは記事の中で「なぜ献立づくりはしんどいのか」を以下の2点があると指摘する。

1) 日本の家庭料理は求められるレベルがあまりに高すぎる、“ワールドワイドハイスペック家庭料理”

2) ワンオペ育児、ワンオペ料理。家庭で料理を担当している方（主にママでしょう）にひたすら負担がかかってしまう

そして、自身が海外で目撃した「超シンプルな食卓」を紹介したのだ。

「日本の家庭料理はハイスペックすぎる。世界の食卓は意外と質素」（コウケンテツ／2019年9月

育児でも、家事でも、介護でも、ケアワークとは「相手に合わせる仕事」であり、「相手を喜ばせたい」と思うと永遠にやることがあるものだ。家庭料理が豪華なのも、家族を喜ばせたい、家族に栄養を取ってほしいという思いゆえだろう。家を快適にしたい、介護も相手が心地よいようにやりたい。しかしそれが「自分がどんな状況でもしなければならない」となると、とても苦しいものになってしまう。

「自分ファースト」の重要性

では一体どうしたらいいのか。そこには長時間労働を減らす、ケアワークの重要性を知り、分担するなど様々な対応策がある。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父との暮らしをつづった「ポンコツ一家」を連載しているにしおかすみこさんは、「自分ファースト」を挙げていた。

『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』がロングセラーとなっているにしおかさん、書籍の中にも毎朝5時に起きて家族のための作り置きをし、家族のためにケアをしている生活を語っていた。

そこでなんども繰り返しているのが「自分ファースト」だ。自分が倒れてしまったら、元も子もない。だからやばいとなったら逃げる。自分だけの時間を作る。

ライターの長谷川あやさんは、このにしおかさんの『ポンコツ一家』を読んで救われたというエピソードを執筆している。コロナ禍に母親の変化に気づいたというから、ほぼ認知症の母と向き合った期間は同じくらいだ。ある記事では以下のようにもつづっている。

”「病気だから仕方ない」と頭では理解しているのだが、私は日々、イライラしている。そして、イライラする自分にまたイライラする──そんな毎日だ。

だからこそ、現在進行形で直面している介護について、軽快な筆致で綴るにしおかさんのことを、本当にすごいと思う。苦労を笑いに変換できる強さにも感服する。”

「認知症の母のすごい力…アラフィフが「介護疲れ・親・殺人・執行猶予」で検索するまで」（長谷川あや／2023年1月)

家庭の状況は人それぞれだが、「なにより自分を大切にしていい」ということを周知し、誰もが自分を大切にできる環境を考えることが重要なのではないだろうか。

構成・文／FRaUweb新町真弓

