俳優の平岳大（ひら・たけひろ）さん（51）が、3月11日までにインスタグラムを更新。父は俳優の平幹二朗さん（享年82）、母は俳優の佐久間良子さん（87）である平さんの近影がネット上で話題となっています。



【写真】「バッチ決まってますね」「パパにそっくり」51歳俳優の近影

平さんは、自身が出演している映画「レンタル・ファミリー」の撮影中ショットをアップ。淡いベージュのジャケットと白のパンツの組み合わせをスマートに着こなしており、渋さが前面に押し出されています。



ネット上では、平さんの近影に父親の面影を感じている様子のファンも見られ、「おー！すてき！渋い」「スゴイ！」「平さん、素敵でした！とても心温まる、いい映画でした」「そっくりですね〜お父様に」「かっこよすぎ 応援してます」「岳さんそれは反則よ」「カッコいい！ パパにそっくりになってきましたね」「バッチ決まってますね」「経験を積まれて自信持ってされている証」などのコメントがありました。



平さんは、1974年7月27日生まれ、東京都出身。大学時代をアメリカで過ごし、2002年に舞台「鹿鳴館」で俳優デビューを果たしました。そして、20年には主演を務めたNetflixドラマ「Giri/Haji」で英国アカデミー賞（テレビ部門）の主演男優賞にノミネート、24年には第76回エミー賞で「SHOGUN 将軍」の助演男優賞にノミネートされました。現在はハワイに在住しています。