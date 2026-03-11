この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberのトケル orz氏が自身のYouTubeチャンネルで「【再会】第８話ドラマ考察 正当防衛にはならない！万季子と直人が結ばれる！ 竹内涼真 井上真央 渡辺大知 原作既読！感想 Silent Truth」を公開。ドラマ『再会 Silent Truth』の最終回について、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）ではなく、幼馴染の佐久間直人（渡辺大知）がヒロイン・岩本万季子（井上真央）と結ばれるという説を展開した。



動画の冒頭でトケル氏は、物語の結末について「万季子と結ばれるのは直人」と予測。その根拠として、万季子が犯した罪により、息子の正樹が成人するまで出所できない可能性を指摘した。万季子の服役中、正樹を引き取るのは万季子の両親であると推測し、「正樹のことは淳一・圭介・直人の3人が見守っていく」との見方を示した。



トケル氏は、淳一の万季子への想いについて、「小学校6年生当時で気持ちがストップしてしまっていたから」と分析。純粋な初恋のままで時が止まっていると語る。一方で、直人は万季子の帰りを待ち続け、最終的に彼女を迎える役割を担うと考察した。その理由として「万季子も、ずっと自分の苦しみを一緒に抱えてくれた直人のことを頼りたいと思うのではないか」と述べ、二人の精神的な繋がりの深さを強調した。



さらに、万季子が佐久間秀之（小柳友）を殺害した件について、正当防衛が成立する可能性は低いと解説。高校時代の性的被害という過去がありながらも、事件当日の行動から「動機があってサツガイした」とみなされると分析。その結果、10年弱の拘禁刑が妥当ではないかと推測した。



結論として、それぞれのキャラクターが自身の人生を歩む中で、淳一の初恋は成就せず、万季子は彼女を支え続けた直人と結ばれるという、切なくも現実的な結末が訪れるのではないかと語り、動画を締めくくった。