俳優、映画プロデューサー、監督と幅広く活動する山田孝之さん。そんな山田さんがYouTubeに姿を見せた愛車での登場シーンが話題となり、車種をめぐってSNSでも注目が集まっています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

現在、沖縄と東京の2拠点で生活している山田さん。

【動画】超カッコイイ！ 「山田孝之」×「“デカい”トヨタ車」を動画で見る！

2025年11月には、俳優の山崎育三郎さんの公式YouTubeチャンネルに初回ゲストとして出演し、沖縄での時間を共に過ごす様子が公開されました。ワイルドなひげ姿で登場した山田さんの自然体な姿が印象的でした。

動画では、沖縄に拠点を移した山田さんのもとを山崎さんが訪ね、豊かな自然の中で会話や食事を楽しむ様子が描かれています。

その冒頭で映し出されたのが、山田さんが愛車を運転して現れるシーンでした。

山田さんが乗っていたのは、トヨタ「ハイラックスGRスポーツ」。

ホワイトのボディにホワイト基調のシートを合わせた爽やかな仕様で、沖縄の風景にもよく馴染む佇まいです。日常の相棒として自然に溶け込む姿が視聴者の印象にも残りました。

動画公開後には、「似合いすぎる」「センス良すぎ」「めちゃくちゃカッコイイ」といった声が寄せられ、デザインやクルマ選びに対する評価が多く見られました。

悪路走破性と快適性を両立したGRスポーツは、自然豊かな環境で暮らす山田さんのライフスタイルにも合っていると、多くのファンが共感を寄せています。

※ ※ ※

ハイラックスGRスポーツは、1968年に初代が誕生して以来、世界中で耐久性と信頼性を評価されてきたハイラックスの流れを受け継ぐモデルです。

現行型は2017年登場の8代目をベースに、2021年に追加されたGRスポーツ仕様となります。

専用サスペンションやスポーティな内外装を備え、全長5320mm×全幅1900mm×全高1840mmという堂々としたサイズが特徴。

2.4リッターディーゼルエンジンは最高出力150PS、最大トルク400Nmを発揮し、WLTCモード燃費は11.7km／Lを実現します。

車両価格（税込）は431万2000円と案内されていました。

なお、現行ハイラックスは現在生産休止中で、次期9代目モデルは2025年11月に世界初公開済み。日本では2026年年央頃にディーゼル仕様が発売予定とされています。