令和ロマン・くるま、MEGUMIとの交際ガッツリ認める 永野＆三谷紬アナが追求「彼女のものまねをしていた？」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）が、10日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜 深0：45）に出演。一部週刊誌で伝えられたタレントで俳優のMEGUMIとの交際報道に言及した。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
番組冒頭、MCの同局・三谷紬アナウンサーから「永野さん、言いたいことありますね？」と振られると、永野は「そうなんですよ…新しいシューズを、かわいくない？」とボケ。「初下ろしでくるまに見てほしかった」といい、三谷アナに「以上で大丈夫ですか？」と促されると「もう1個あって…」と意味深に切り出し。
「その、いいんですよ。自由ですから恋愛は」と本題に触れ、「ですけど、び、び、びっくりしたぁって…何の法律も犯してないですけど…まぁまぁびっくりはしたなと」と、くるまを見た。三谷アナは「あのときと同じ服、着てます？」と、くるまが昨年オンラインカジノを巡って活動自粛し、その復帰回で来ていた服装と同じであることを指摘。くるまが真面目な顔で「はい」とうなずくと、永野は笑いながら「あなたにとって恋するって罪ってことですか？」と質問。くるまが「お騒がせしました」と答え、軽く頭を下げた。
永野は、「野暮ですけど聞いていきたい」とし、放送されていないが前回収録時に「私が得意げになって『MEGUMIさんがこの番組出たいって言ってたよ』って伝えてた時は、交際されてたんですか？」と確認。くるまは、永野の目を真っすぐみて「はい」と認めた。
これに永野、三谷アナは「えっ！」と驚き。永野は「MEGUMIの男に俺、MEGUMIの情報伝えてたってこと？」と話し、「あと、あの段階で交際されていたなら自分の彼女のものまねをしていたってこと？」と鋭く追求。放送されていなかったくるまによるMEGUMIのものまねのVTRが流れ、三谷アナが「うまいなって思っていたんです。特徴をとらえていて。あれはもうお付き合いされていたということですか？」と聞くと、くるまは「はい」と軽快に返答。三谷アナは「怖いんですけど…」と、その二面性に引いていた。
その後も永野から「新年会の頃はデートしてたの？」と問い詰め、くるまが認めると、「ちょっと（番組ナレーターの岩井）ジョニ男さんの気持ちはどうなるの？」「ジョニ男さん『気が強そうでイイ女だよな』って言ってたよ。あれどういう気持ちで…中年の絞り出すような声で『実際どうなんだろうな？』って言ってたけど、知ってたって事じゃん」と、ジョニ男の気持ちを代弁。くるまは「俺にしか聞こえない声量でもう2回言ってました」と申し訳なさそうに伝えた。
その後も、永野がちまたで「恋のキューピッド」と言われる一方で「かませ犬」と呼ばれていること、週刊誌の報道直撃に小ボケ回答したことなど、終始2人にツッコまれ、くるまはタジタジだった。
なお、同番組は、TVerで見逃し配信中。
