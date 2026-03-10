世界を舞台に活躍するLE SSERAFIMの楽曲が、プロの目から見てもいかに過酷であるかが語られた。

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

三次審査のAチームの課題曲がLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に決定したことが発表されると、スタジオの指原莉乃は「難しいでしょう！」と即座に反応すると、LE SSERAFIMのメンバーであるSAKURAは「難しいのよ」と回答。これに対し、ILLITのMOKAも「私たちも練習生の時にしました。難しかったです」とその難易度の高さに同意した。

SAKURAは「高音もあるし、床を這う振り付けとかがあって」と苦労したポイントを挙げ、KAZUHAは「一歩間違うと、ちょっと面白くなっちゃいそうな振りもすごく…」と、表現の難しさを解説。SAKURAは「私たちも苦労した部分がいっぱいあった。振りを揃えることにもかなり意識してるので、そういう部分もどれだけみんなで完成度を上げられるか楽しみですね」と期待を寄せた。

エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥク氏は「クールでかっこよくてシャレた雰囲気があるので、その雰囲気を表現できるメンバーを集めました」と、この難曲に挑むAチーム（HONOKA.K、HIORI、RINKA、HONOKA.M）の選抜理由を明かした。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。