グラビアアイドルの七川楓(27)が10日までに自身のインスタグラムを更新。熱波師検定に合格したことを明かした。



【写真】身体作りも仕事のうち…ボディメイク大会で好成績の実績も

「ご報告 本日熱波師検定A合格しました!実はサウナ大好きで多い時は週3～4でサウナ通いしてます」と資格取得を報告。汗だくでサウナを満喫するカットを添えて、「そして…4/11サウナオフ会開催 なんと初めて熱波師として扇ぐお客さんがファンの方 めちゃくちゃ嬉しい…!!」とイベント開催の喜びをつづり、詳細は準備中と説明。「サウナ好きさんも気になる方も4/11ぜひ一緒にととのいましょう」と呼びかけた。



熱波師検定は、日本サウナ熱波アウフグース協会主催の試験で、S、A、SUS、Bの4段階ある。温浴施設などの熱波師は一般的に免許必須ではないが、資格を持つことで就労やイベント参加などに有利とされている。



サウナ愛あふれる投稿にファンからも「おめでとうございます」「凄い」「熱いぜーーー!」「一緒に入りたい」「これはバズっちゃう動画のやつー」など、アツい思いが送られている。



「峰不二子ボディー」をキャッチフレーズにしている七川は2022年、「山岸楓」から改名。Jカップのバスト100センチ、ウエスト58センチ、ヒップ89センチと抜群のプロポーションを誇る。峰不二子の公式スリーサイズは「B99.9、W55.5、H88.8」。七川は芸能界に数多く存在する「リアル峰不二子」の中でも数値的に最も近い1人とされ、雑誌の企画で1位に選出されたこともあり、X(旧ツイッター)のプロフィルで「リアル峰不二子1位」と記している。



（よろず～ニュース編集部）