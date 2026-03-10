野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日、東京ドームで日本代表「侍ジャパン」がチェコ共和国代表と対戦。プールCの1位通過が決まり、1次ラウンド最終戦はスタメンを大幅に変更。大谷翔平投手は先発メンバーから外れた。

試合前のメンバーコールでは、ベンチスタートの大谷の名前も呼ばれ、東京ドームのファンからは一際大きな歓声が送られた。チェコ共和国代表の公式SNSも反応している。

■“引退試合”の電子技師サトリアが好投

プールC最終戦に臨む侍ジャパンは、大谷が今大会初のベンチスタート。鈴木誠也外野手もスタメンを外れ、ここまで出番が少なかった控え中心のラインナップとなっている。

試合前には全選手が場内にコールされ、大谷も大歓声の中で整列した。チェコ共和国代表の公式SNSは「Ohtani-san！」と記して、日本の国旗に手を振る絵文字を添えて投稿。満員の場内ファン同様、スーパースターの登場に熱い声援を送った。

試合は序盤から、両チームの先発が好投。髙橋宏斗投手と、今大会での代表引退を示唆した“電子技研”のオンジェイ・サトリア投手がともに4回無失点で凌いでいる。侍ジャパンは先制点を挙げられるか。大谷の途中出場にも期待がかかる。



