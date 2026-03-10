応援上映の目的はネット配信との差別化だった。映画館にリピーターを生み出す巧妙な戦略
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【下矢一良】が「映画の見方が変わる。●●上映が大人気な本当の理由を解説」を公開した。映画館で声を出しながら鑑賞する「応援上映」が近年増えている背景と、その裏にある巧みなビジネス戦略について解説した。
下矢氏は応援上映について、「観ながら声を出していい」「ペンライトまで持っていっていい」と説明。静かに鑑賞する従来の映画体験とは異なり、参加者が主人公や作品に感情移入し、言葉や態度で表現できる点が特徴だと述べる。『ラブライブ！』や『呪術廻戦』などのアニメ作品だけでなく、『ボヘミアン・ラプソディ』や『シン・ゴジラ』といった実写映画でも取り入れられている。
この上映形態がもたらす最大のPR効果は、SNSの拡散力にあるという。参加者が体験を投稿することでリアルな口コミが生まれ、さらなる集客に結びつく。加えて、応援上映の開催自体が朝の情報番組やワイドショーで取り上げられやすい点を指摘。「人気があるから応援上映をやっている」と見せることで、「自分で人気があることを自分でPRできる」と、SNSとテレビを組み合わせた戦略的な側面を解説した。
また、映画を上映する劇場側にも恩恵があると言及。Netflixなどのネット配信サービスが普及する中、「みんなで盛り上がれる」という体験は劇場でしか味わえず、ネット配信との明確な差別化になると語った。さらに、初回は静かに鑑賞し、2回目は応援上映に参加する客を促し、リピーターの確保につながると説明した。
最後に下矢氏は、現在の映画館は複数のスクリーンを持つシネコンが主流であるため、静かに観たい客との空間を分けやすく、応援上映は今後も着実に増えていくと予想した。単なるイベントではなく、劇場の価値を再定義する重要な戦略であることが分かる内容となっている。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
下矢氏は応援上映について、「観ながら声を出していい」「ペンライトまで持っていっていい」と説明。静かに鑑賞する従来の映画体験とは異なり、参加者が主人公や作品に感情移入し、言葉や態度で表現できる点が特徴だと述べる。『ラブライブ！』や『呪術廻戦』などのアニメ作品だけでなく、『ボヘミアン・ラプソディ』や『シン・ゴジラ』といった実写映画でも取り入れられている。
この上映形態がもたらす最大のPR効果は、SNSの拡散力にあるという。参加者が体験を投稿することでリアルな口コミが生まれ、さらなる集客に結びつく。加えて、応援上映の開催自体が朝の情報番組やワイドショーで取り上げられやすい点を指摘。「人気があるから応援上映をやっている」と見せることで、「自分で人気があることを自分でPRできる」と、SNSとテレビを組み合わせた戦略的な側面を解説した。
また、映画を上映する劇場側にも恩恵があると言及。Netflixなどのネット配信サービスが普及する中、「みんなで盛り上がれる」という体験は劇場でしか味わえず、ネット配信との明確な差別化になると語った。さらに、初回は静かに鑑賞し、2回目は応援上映に参加する客を促し、リピーターの確保につながると説明した。
最後に下矢氏は、現在の映画館は複数のスクリーンを持つシネコンが主流であるため、静かに観たい客との空間を分けやすく、応援上映は今後も着実に増えていくと予想した。単なるイベントではなく、劇場の価値を再定義する重要な戦略であることが分かる内容となっている。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
YouTubeの動画内容
関連記事
元テレビ局員が指摘するNHKメジャーリーグ中継の盲点。数百億円の放映権料とBS普及の知られざる背景
「淘汰の時代が本格化する」激減する毎日新聞の厳しい将来と生存戦略
「何一つ救われる要素がない」小学館マンガワンの性加害問題と被害者を舐めまくっているお粗末な隠蔽対応が許せない
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube